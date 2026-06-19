Más 16.000 observadores electorales vigilarán la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio

A través de un comunicado de prensa, la Registraduría reveló detalles de los observadores electorales que tienen luz verde para realizar una vigilancia especial durante la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio.

De acuerdo con ese organismo electoral, se definieron más de 16.000 observadores electorales, “de los cuales 15.000 son nacionales y más de 1.000 internacionales de 36 organismos”, se desprende del documento.

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“Algunas de las organizaciones internacionales que observarán el desarrollo de este proceso electoral, provenientes de países como Paraguay, Brasil, Argentina, Chile, Ecuador, Uruguay, Bolivia, México, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Guatemala, República Dominicana, Estados Unidos y Corea del Sur”, reiteró la Registraduría.

Y hacen parte de las siguientes organizaciones:

Misión de Observación Electoral de la Unión Europea.

Misión de Observación Electoral de la OEA.

Centro Carter.

Comunicado Registraduría Foto: Comunicado Registraduría

Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE).

Asociación Mundial de Organismos Electorales (A-WEB).

Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

Instituto Republicano Internacional (IRI).

Transparencia Electoral.

IDEA Internacional.

Este viernes, 19 de junio, se ratificó el acompañamiento de los observadores electorales. De acuerdo con el registrador Hernán Penagos, “no hay país donde un órgano electoral se abra tanto a las misiones electorales. Se les invita a los simulacros, a visitar los municipios, se les muestran los componentes del proceso electoral, se les permite entrar a revisar los software, los códigos fuente, que verifiquen las actas, estén en los puestos de votación. No hay sistema electoral que tanta apertura le haya entregado a la observación internacional y nos gusta hacerlo y nos anima que lo hagan”.

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“Las elecciones de Colombia no son menores: más de 41 millones de personas convocadas a votar, más de 1.400.000 de ellas en 67 países, 116 consulados, más de 122.000 mesas de votación, 13.700 puestos, de los cuales más de la mitad están ubicados en las zonas rurales de Colombia. Nuestra condición geográfica, tropical, no es diferente a la de muchas otras naciones de Latinoamérica. Luego, garantizar los derechos políticos en todos estos rincones es todo un desafío”, puntualizó el alto funcionario del organismo electoral.