MinTrabajo abre investigaciones por presunto constreñimiento electoral contra trabajadores: “65 denuncias que hemos recibido”

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, anunció la apertura de investigaciones administrativas y la remisión de información a la Fiscalía General de la Nación, al Consejo Nacional Electoral (CNE) y a otros organismos de control tras recibir más de 65 denuncias relacionadas con presuntos casos de constreñimiento electoral por parte de empleadores hacia sus trabajadores, en el marco de la segunda vuelta presidencial que se realizará el próximo domingo.

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Según explicó el jefe de la cartera laboral, las denuncias han sido reportadas en diferentes regiones del país y comprometen a empresas de distintos sectores productivos, incluidas algunas compañías multinacionales y nacionales. De acuerdo con los testimonios recibidos, directivos y empresarios estarían utilizando su posición jerárquica para presionar a los trabajadores con el fin de influir en su decisión electoral.

“Hemos recibido, sobre todo hacia la segunda vuelta presidencial, denuncias en todo el territorio nacional en algunos sectores productivos y, en particular, en algunas empresas multinacionales y nacionales, sobre situaciones de constreñimiento electoral”, afirmó Sanguino.

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El ministro señaló que estas conductas constituyen una vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores y contravienen las normas laborales vigentes. En ese sentido, recordó que el artículo 59 del Código Sustantivo del Trabajo prohíbe cualquier tipo de presión o coacción sobre los empleados que afecte el ejercicio de sus derechos ciudadanos.

“El mundo del trabajo debe estar libre de toda presión para que los trabajadores ejerzan su derecho al voto de manera libre y autónoma, como debe ocurrir en toda democracia”, enfatizó.

Además de las posibles sanciones administrativas, Sanguino advirtió que estos hechos también podrían configurar delitos contemplados en el Código Penal colombiano. Por ello, el Ministerio del Trabajo decidió compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante las investigaciones correspondientes y determine eventuales responsabilidades penales.

Como parte de las acciones adoptadas, la entidad ha expedido más de diez medidas preventivas orientadas a garantizar el respeto por la libertad política de los trabajadores. Asimismo, emitió una circular dirigida a empleadores y empresas para recordar la obligación de respetar el derecho de los empleados a participar libremente en los procesos democráticos.

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El Ministerio también puso en conocimiento de la situación a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Misión de Observación Electoral (MOE) y a observadores internacionales que harán seguimiento a la jornada electoral.

“Estos actos de constreñimiento electoral empañan la jornada democrática que está adelantándose en Colombia y que culminará el próximo domingo”, manifestó el funcionario.

Las autoridades analizan las denuncias recibidas. Foto: Semana

Frente a las cifras concretas, Sanguino confirmó que hasta el momento se han recibido 65 denuncias formales. Sobre cada uno de esos casos, el Ministerio del Trabajo inició investigaciones administrativas que podrían derivar en sanciones para las empresas o personas responsables de las presuntas irregularidades.

El ministro reiteró el llamado a los empleadores para que respeten la autonomía de sus trabajadores y recordó que el voto es un derecho fundamental que debe ejercerse sin presiones, amenazas o condicionamientos. Asimismo, invitó a los ciudadanos a denunciar cualquier intento de influir de manera indebida en su decisión electoral, con el fin de garantizar la transparencia y legitimidad del proceso democrático.