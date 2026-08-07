Fiscalía le respondió a la defensa de Verónica Alcocer sobre si tiene abiertos procesos penales en el país

La defensa de la exprimera dama Verónica Alcocer informó sobre su situación jurídica y si tenía los permisos necesarios para salir del país como lo hizo en las últimas horas.

Verónica Alcocer salió del país, horas antes del final del Gobierno Petro, y tras escándalo por grabaciones de Eva Ferrer

Desde la Fiscalía General de la Nación les respondieron, a través de un derecho de petición, que Alcocer no tiene procesos abiertos en su contra.

“Durante el periodo presidencial 2022-2026, el nombre de Verónica Alcocer García fue relacionado públicamente con distintos señalamientos y controversias. La realidad jurídica es distinta. A solicitud de esta defensa, la Fiscalía General de la Nación informó oficialmente que, consultados a nivel nacional los sistemas SPOA y SIJUF mediante el cruce exacto de su nombre y número de identificación, ‘no aparecen registros de vinculación a procesos penales en calidad de indiciada o sindicada’, con información actualizada el 6 de agosto de 2026 a las 12 p. m.”, aseguró Ricardo Gaviria Ramírez, socio director de la firma que representa a la exprimera dama.

Asimismo, la defensa aclaró que el viaje de Alcocer a Europa, en un vuelo comercial, se debe a asuntos personales que previamente tenía programados. Aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Arlanda “como cualquier otro viajero, sin restricción alguna a su libertad de locomoción y con un itinerario de regreso a Colombia previamente definido”, dijeron.

Por otro lado, mencionaron que, si dentro de las indagaciones orientadas a establecer nuevos responsables sobre las investigaciones que adelante la Fiscalía, se considera que se debe requerir el testimonio de Alcocer, ella estará dispuesta a entregarlo.

“Comparecerá con la misma tranquilidad, transparencia y colaboración institucional que han caracterizado su actuación desde el primer momento, en coherencia con la posición que ha sostenido de manera invariable durante todos estos años: nunca autorizó a persona alguna para gestionar asuntos, ofrecer favores o negociar beneficios a su nombre”, afirmaron sus abogados.

Verónica Alcocer salió del país. Foto: Guillermo Torres / Semana

El escándalo alrededor de Alcocer se ha generado tras la revelación que hizo SEMANA sobre el manejo de recursos del Gobierno, influencias en entidades estatales y nombramientos, entre otros asuntos.

Por ejemplo, en uno de ellos, Ferrer dice que el empresario catalán Manel Grau, muy cercano a Alcocer, habría entregado dos millones de euros a la exprimera dama durante la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

En otro audio dice que había movimiento de dinero en efectivo en bolsas y cajas. Asimismo, se habló de supuestos testaferros y una red de intermediarios para manejar esos recursos. Allí se menciona a familiares de Alcocer y a un ciudadano italiano.