¿A qué hora inicia la posesión de Abelardo De La Espriella como presidente de Colombia este 7 de agosto?

El presidente electo Abelardo De La Espriella asumirá oficialmente la Presidencia de Colombia este 7 de agosto, luego de imponerse en la segunda vuelta de las elecciones celebradas el pasado 21 de junio. Durante la misma ceremonia, José Manuel Restrepo jurará como vicepresidente, dando inicio a un nuevo periodo de gobierno para el país.

Video | Así se vivió en Medellín la celebración por el fin del gobierno Petro: “Cesó la horrible noche”

La posesión presidencial se llevará a cabo a las 3:00 de la tarde en la Arena de la Universidad Santiago de Cali (USC), donde también se rendirán los honores protocolarios al nuevo comandante supremo de las Fuerzas Armadas. La transmisión del evento estará a cargo de Estudios RCN y, de acuerdo con el mandatario electo, la señal podrá ser utilizada de forma gratuita por medios de comunicación nacionales e internacionales.

La jornada de posesión presidencial iniciará con la instalación del Congreso Pleno, instancia encargada de recibir el juramento del presidente electo. Durante esta primera parte del acto protocolario se verificará el cuórum, se aprobará el orden del día y se dará apertura a la sesión solemne establecida por la Constitución para el relevo del Poder Ejecutivo.

Cali: La ciudad se engalana con los colores de los símbolos patrios en los principales puentes y vías de la ciudad con motivo de la posesión del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella. Foto: José Luis Guzmán. El País

Uno de los momentos centrales de la ceremonia será el juramento de Abelardo De La Espriella, quien se comprometerá a cumplir la Constitución y las leyes de Colombia. Acto seguido, el presidente del Senado, Honorio Henríquez, le impondrá la banda presidencial, símbolo que oficializa el inicio de su mandato como jefe de Estado.

Tras ese acto protocolario, el nuevo mandatario ofrecerá su primer discurso oficial desde el Cantón Militar Pichincha. Se espera que en su intervención exponga las principales prioridades de su administración, así como los lineamientos que orientarán su política de gobierno y sus relaciones con la comunidad internacional.

Una vez finalizada la ceremonia principal, las actividades continuarán con la tradicional transmisión del mando y los honores militares en el Cantón. Allí se desarrollará un acto protocolario con la participación de integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, como parte de las ceremonias que acompañan el inicio de un nuevo periodo presidencial en Colombia.

Las actividades oficiales continuarán el sábado con el primer consejo de seguridad del nuevo Gobierno, que se realizará en la base aérea Marco Fidel Suárez, en Cali. Allí se analizará la situación de orden público en el suroccidente del país y se definirán estrategias para enfrentar a grupos armados ilegales, entre ellos las disidencias de las Farc y el ELN.