Una alerta de seguridad se registró este viernes, 6 de agosto, en Ituango, Antioquia, tras el hallazgo de un cilindro abandonado en una vía. El Ejército activó un protocolo especializado para determinar si el elemento representaba un riesgo.

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Ejército verifica posible cilindro explosivo en Ituango

De acuerdo con la información entregada por el Ejército Nacional difundida por Minuto30, el elemento fue encontrado abandonado sobre un corredor vial del municipio de Ituango.

Ante la posibilidad de que se tratara de un artefacto explosivo, unidades especializadas acudieron al lugar para realizar la correspondiente verificación.

La institución señaló que el cilindro habría sido dejado por integrantes del Grupo Armado Organizado Residual (GAOr), subestructura 18.

Sin embargo, mientras avanzan las labores técnicas, esta atribución debe entenderse como una hipótesis entregada por las autoridades y no como un hecho judicialmente establecido.

Los equipos antiexplosivos trabajan para determinar las características del objeto y establecer si efectivamente contiene algún tipo de material explosivo.

Paralelamente, los militares realizan una inspección de los sectores cercanos para descartar la existencia de otros elementos que puedan representar peligro.

Por ahora, no existe confirmación de que el cilindro tenga explosivos, por lo que no es preciso presentar el caso como un ataque o como la presencia confirmada de un cilindro bomba.

La información disponible corresponde a una alerta que está siendo atendida por las autoridades.

#LoÚltimo | En estos momentos, unidades antiexplosivos del @COL_EJERCITO verifican la posible presencia de explosivos de un cilindro, dejado por el grupo criminal GAOr subestructura 18, en el eje vial que comunica al municipio de ituango, #Antioquia



Con estas acciones… pic.twitter.com/rTE9D0eoln — Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) August 7, 2026

Ituango, nuevamente bajo atención de las autoridades

El nuevo reporte se conoce pocos días después de que el Ejército informara sobre el hallazgo de un depósito ilegal con explosivos, armamento y material de guerra en zona rural de Ituango.

Según la institución, la operación fue desarrollada conjuntamente con el CTI de la Fiscalía y permitió ubicar el depósito en la vereda Tinajas.

El material, de acuerdo con la información oficial, pertenecería a la estructura 18 Román Ruiz.

Estos antecedentes explican el nivel de precaución con el que las autoridades están atendiendo el hallazgo de este viernes.

En este tipo de situaciones, los procedimientos especializados buscan establecer primero la naturaleza del elemento y garantizar la seguridad de quienes se encuentran en las inmediaciones antes de proceder con su manipulación o eventual neutralización.

El caso permanece bajo verificación del Ejército Nacional y hasta que concluya la inspección técnica no se puede determinar si el cilindro corresponde efectivamente a un artefacto explosivo ni establecer cuáles serían sus características.

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Las autoridades mantienen el procedimiento de seguridad en la zona mientras avanzan las labores de los equipos antiexplosivos.

Cualquier determinación sobre la existencia de material explosivo deberá surgir de la inspección realizada por los especialistas.