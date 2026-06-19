Atacan a tiros camioneta en la que se transportaban integrantes de la campaña de Abelardo De La Espriella

La campaña presidencial del candidato Abelardo De La Espriella está en alerta máxima, luego de que se registrara un hecho en el que fue atacada con varios tiros una camioneta que transportaba a algunos de sus integrantes.

Las primeras versiones de testigos indican que el suceso se presentó en horas de la noche del jueves 18 de junio en el municipio de Viotá, departamento de Cundinamarca.

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“Primeramente, gracias a Dios por estar acá vivos. Y este es un mensaje a la campaña central. Ayer, 18 de junio, a las 8 de la noche nos atentaron con tres personajes de nuestro comité. Y, aparte de eso, son testigos. Venimos denunciando amenazas hace más de 20 días por parte de grupos o delincuencia, todo referente a temas políticos”, expresó uno de los testigos.

Agregó: “Tenemos estas familias que viven en la parte alta de Viotá, Cundinamarca, en la vereda Puerto Brasil, donde son atentados y queremos denunciarlo a nivel nacional”.

Sumado a ello, los integrantes de la campaña afectados por el ataque elevaron una petición al aspirante a la Presidencia: “Doctor, por favor, Abelardo De La Espriella, necesitamos que de parte de usted se nos pronuncie, nos dé una voz de aliento, nos dé un apoyo. Nosotros nos estamos sudando la camisa por darle un respiro a Colombia”.

Agregaron: “Por favor, Colombia necesita un respiro y de parte suya queremos que nos dé ese honor. Y que su segundo o su primer consejo de seguridad sea nuestro municipio. Gracias y estamos firmes por la patria”.

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En otra publicación sobre los hechos en X se expresó: “Nos están disparando: el vehículo de don Nelson Reyes en la vereda Alto Brasil de Viotá, Cundinamarca, fue recibido con 7 disparos alcanzando a impactar uno de ellos en el parabrisas donde transportaba 3 testigos electorales de la campaña de @ABDELAESPRIELLA y @defensoresco en ese municipio que se estaban capacitando para esa labor”.

“Le solicito a la @PGN_COL, a la @DefensoriaCol, a la @policia y demás autoridades, protección para nuestros equipos locales. Fuerza a nuestro coordinador en Viotá, señor Fermín Rincón. Vamos con toda este domingo. Bendiciones y protección divina, mientras llega la protección de las autoridades”, puntualizó el mensaje en redes sociales.

Finalmente, ese hecho es un claro ejemplo de la tensión en materia de seguridad que se está registrando en el país de cara a la segunda vuelta presidencial, donde se medirán en las urnas Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.