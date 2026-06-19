Gustavo Petro dio drástica orden a pocos días de la segunda vuelta presidencial: “Será sancionada con multas”

El presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X, que agitó la segunda vuelta presidencial, una jornada que se llevará a cabo el próximo domingo 21 de junio. En la cual se medirán los candidatos Abelardo De La Espriella e Iván Cepeda.

En esa plataforma digital, el mandatario habló sobre una medida que ordenó frente al transporte público en “todo el país” y la segunda vuelta presidencial.

Segunda vuelta de las elecciones en Colombia | Horarios y todo lo que debe saber para votar este domingo, 21 de junio

“Se ha decretado que todo el transporte público en todo el país debe prestarse normalmente”, dijo Petro.

Y agregó que “la empresa de transporte que deje de actuar el día 21 de junio, domingo, será sancionada con multas de manera fuerte”.

No obstante, las autoridades electorales del país han revelado detalles de las medidas para salvaguardar la transparencia de la segunda vuelta presidencial. Por ejemplo, la Registraduría indicó que se contará con 16.000 observadores electorales que vigilarán la jornada.

Pero también se han conocido alertas que refuerzan el escenario de tensión que se viene presentando en el país por la jornada electoral en donde se definirá el reemplazo de Petro en la Casa de Nariño.

Es el caso de Estados Unidos, ya que recientemente emitió una alerta para sus ciudadanos ante posibles manifestaciones y hechos de violencia que podrían registrarse durante y después de las elecciones del próximo domingo 21 de junio.

Esa medida fue detallada por el Departamento de Estado, que informó que las autoridades colombianas implementarán medidas especiales de seguridad desde el sábado 20 hasta el lunes 22 de junio para garantizar el normal desarrollo de la jornada democrática.

Así mismo, en el documento, la entidad insistió en que durante ese periodo estarán vigentes restricciones como el cierre temporal de fronteras terrestres y marítimas, así como la ley seca. Además, destacó que habrá un amplio despliegue de personal de seguridad en distintas regiones del país.

Más 16.000 observadores electorales vigilarán la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio

Por último, la Registraduría ha insistido en que la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial del domingo 21 de junio contará con todas las garantías que permitan blindar ese proceso.