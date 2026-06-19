Gobierno Petro rechazó pronunciamientos de Javier Milei sobre proceso electoral del país: “Resultan igualmente inadmisibles”

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó su rechazo a las declaraciones realizadas por el presidente de Argentina, Javier Milei, relacionadas con las elecciones presidenciales colombianas previstas para el 21 de junio.

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A través de un comunicado oficial, la Cancillería señaló que las publicaciones realizadas por el mandatario argentino en su cuenta de la red social X, los días 31 de mayo y 17 de junio, incluyeron expresiones de respaldo a una de las campañas que participan en los comicios.

Comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia. 👇🏼 pic.twitter.com/LrKlYlp8wI — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) June 19, 2026

Según el Gobierno colombiano, “cualquier manifestación de apoyo, rechazo, presión o intervención de una autoridad extranjera orientada a favorecer o perjudicar a cualquiera de las candidaturas o campañas participantes constituye una actuación impropia en un asunto que compete exclusivamente al pueblo colombiano”.

El Ministerio también cuestionó las expresiones dirigidas contra un candidato y ciudadanos colombianos. En el documento afirmó que son “inadmisibles las expresiones agraviantes y descalificaciones difundidas” en ese contexto, al considerar que afectan el clima de respeto que debe caracterizar las relaciones bilaterales y desconocen la dignidad de los colombianos, independientemente de sus posiciones políticas.

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La Cancillería recordó que el pasado 5 de junio el Gobierno ya había manifestado su preocupación frente a pronunciamientos o actuaciones de actores extranjeros encaminados a favorecer o perjudicar candidaturas, campañas, partidos o proyectos políticos. Ese mensaje, indicó, fue transmitido oficialmente a las misiones diplomáticas y organizaciones internacionales acreditadas en Colombia mediante una nota verbal.

En el comunicado, el Gobierno reiteró que las instituciones colombianas cuentan con la capacidad para garantizar que los ciudadanos decidan libremente su futuro político.

Asimismo, enfatizó que el principio de no intervención es un fundamento del derecho internacional y está contemplado en instrumentos como la Carta de la Organización de los Estados Americanos, resoluciones de las Naciones Unidas y la Constitución Política de Colombia.

Javier Milei presidente de Argentina, se pronunció sobre Abelardo de La Espriella, candidato presidencial. Foto: AFP

La Cancillería señaló que las recientes declaraciones desconocen el llamado previo formulado por Colombia para que los actores internacionales actúen con prudencia y responsabilidad. Además, sostuvo que “ninguna autoridad extranjera debe intentar incidir, directa o indirectamente, en la voluntad de los electores”.

Como consecuencia de estos hechos, el Gobierno colombiano informó que presentó una nota de protesta ante el Gobierno de Argentina, mediante la cual rechazó formalmente las manifestaciones y solicitó la adopción de medidas para evitar que situaciones similares se repitan.