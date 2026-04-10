Procuraduría evidenció fallas en el sistema para trámites de pasaportes durante inspección a Ministerio de Relaciones Exteriores

La caída de la plataforma Sistema Integral de Trámites al Ciudadano o SITAC, el pasado 5 de abril de 2026, ha desatado un caos sin precedentes en la entrega de pasaportes en Colombia.

Miles de ciudadanos, muchos de ellos con viajes urgentes programados, se amontonaron en las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Bogotá y otras ciudades, solo para enfrentar un colapso total del servicio. La plataforma, que gestiona citas, pagos y emisión electrónica de documentos, sufrió una falla masiva que duró más de 48 horas, dejando colas interminables, reclamos airados y al menos 15.000 trámites paralizados, según reportes preliminares de la Cancillería.

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El retraso en el servicio fue denunciado por usuarios en redes sociales quienes hablaron de esperas de hasta 10 horas bajo el sol, con niños y adultos mayores afectados, mientras el sistema devolvía errores como “servicio no disponible” o simplemente se congelaba.

Filas pasaportes calle 100 Bogotá 9 abril 2026 Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

La plataforma SITAC, implementada en 2022 para agilizar trámites como pasaportes, registros civiles y visas, ha registrado al menos cinco caídas mayores desde entonces, de acuerdo con datos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En esta ocasión, la falla inició a las 6:00 a.m. del lunes, coincidiendo con el pico de demanda posterior a Semana Santa, cuando miles buscan renovar documentos para vacaciones o trabajo en el exterior.

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El impacto fue devastador para los colombianos. En Bogotá, la sede de la Avenida 19 registró más de 2.000 personas en cola el primer día, con peleas reportadas y presencia policial. En Medellín y Cali, las oficinas improvisaron atención manual, pero sin acceso al sistema, no pudieron validar pagos ni imprimir documentos.

Ante el caos generado, la Procuraduría General de la Nación tomó cartas en el asunto y realizó una inspección inmediata al Ministerio de Relaciones Exteriores. La decisión, anunciada en comunicado oficial el 9 de abril, busca esclarecer las causas raíz de la caída de SITAC y evaluar posibles responsabilidades disciplinarias de funcionarios.

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Filas pasaportes calle 100 Bogotá 9 abril 2026 Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

Allí, funcionarios de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública recopilaron información sobre la infraestructura, arquitecturas e informática de la entidad, especialmente sobre la plataforma SITAC, de la que se indagó sobre su implementación, optimización, actualización, mantenimiento y operación.

Esta inspección forma parte de una serie de acciones del Ministerio Público contra la ineficiencia estatal digital. Durante la inspección la Procuraduría reveló que se evidenciaron graves incumplimientos particularmente frente a la actualización y mejoramiento de la plataforma para la optimización de trámites internos y externos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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Asimismo, el ente de control expresó preocupación sobre el contrato para el mejoramiento de la plataforma, al parecer, viciado de irregularidades en su modalidad de contratación, idoneidad del contratista, pagos y prórrogas. También observó posible negligencia del Ministerio de Relaciones Exteriores para sancionar al contratista incumplido.