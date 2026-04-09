Fallas en el trámite de pasaportes colombianos: Imprenta Nacional hizo aclaración

Recientemente se presentaron fallas en el denominado sistema Sitac, lo que ha afectado en gran medida la expedición y renovación del pasaporte colombiano.

Nuevo modelo de pasaportes: ciudadanos madrugaron a hacer fila para expedir su documento ante fallas en el sistema

De acuerdo con lo expresado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, este fallo se debe a un “actor de amenaza cibernética”.

“ColCERT informa a la ciudadanía que, una vez realizado el análisis preliminar por las recientes intermitencias en los servicios de información, se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica”, reza el comunicado difundido por la Cancillería.

Nuevo pasaporte es fabricado por la Imprenta Nacional. Foto: Catalina Olaya

Sin embargo, en este mismo se precisa que ya se activaron los protocolos de seguridad digital para hacerle frente a la situación: “Ante esta situación, se han activado los protocolos de seguridad digital correspondientes para continuar garantizando la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos, la cual no se ha visto comprometida”.

Esto supone un parte de tranquilidad respecto a la información que se guarda en esta plataforma. Además, la Cancillería indica que se han fortalecido las medidas de protección de la infraestructura tecnológica tras conocerse el incidente.

Pese a eso, la Imprenta Nacional, la cual es la nueva encargada de la fabricación de los pasaportes, dijo que la suspensión del trámite no tiene relación con la entidad:

“La medida obedeció a una situación asociada a la infraestructura tecnológica que soporta el servicio, presuntamente a un ataque cibernético. En consecuencia, se trata de un evento ajeno a la capacidad operativa y productiva de la Imprenta Nacional de Colombia”.

Importancia del pasaporte

El pasaporte es un documento oficial internacional que sirve como certificación de nacionalidad e identidad y con el que se puede transitar por distintos países. Además, es el documento que se debe presentar a cualquier autoridad internacional que lo requiera mientras se encuentra en otro país.

Aunque los colombianos solo con el pasaporte pueden viajar a algunos países por un tiempo determinado, en este también se consignan las diferentes visas para viajar a territorios que así lo requieran.

El pasaporte es un documento necesario para salir del país. Foto: Getty Images

Nuevos pasaportes en Colombia

El presidente de la República, Gustavo Petro, informó que la Imprenta Nacional sería la encargada de la fabricación de los nuevos pasaportes que se empezaron a entregar a partir del primero de abril.

Cancillería informa que fue blanco de una amenaza cibernética

De acuerdo con la información difundida, los nuevos pasaportes contarán con avanzados estándares de seguridad: “El nuevo pasaporte colombiano se ajusta plenamente a las disposiciones de la OACI, garantizando interoperabilidad global, seguridad y confianza en cada frontera”, indicó la canciller Yolanda Villavicencio Mapy.