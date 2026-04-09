Caída del sistema de pasaportes provoca inspección de la Procuraduría a la Cancillería

El procurador Marcio Malgosa, delegado para la Vigilancia de la Función Pública, lidera la inspección que a esta hora realiza un equipo especial del ente de control para verificar la falla en los sistemas informáticos que han provocado en las últimas horas una grave crisis en la expedición y entrega de pasaportes en Colombia.

A través de la cuenta de X de la Procuraduría informaron: “Realiza inspección a los sistemas informáticos de la Cancillería y a la plataforma Sitac, para establecer las causas del colapso generado en la expedición y entrega de pasaportes tanto en Colombia como en los consulados en el exterior. Se busca recaudar información que permita determinar la situación actual del servicio y la posible amenaza cibernética denunciada por la Cancillería“.

La inspección se dio horas después de las largas filas que se registraron a las afueras de los sitios de entrega de pasaportes en Colombia, por las fallas que se presentaron en el denominado sistema Sitac, la base tecnológica que utiliza la Cancillería para centralizar la mayoría de sus servicios.

Desde la Cancillería informaron sobre esa situación: “ColCERT informa a la ciudadanía que, una vez realizado el análisis preliminar por las recientes intermitencias en los servicios de información, se identificó un actor de amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica”.

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En ese comunicado también explicaron que se activaron todos los protocolos de seguridad digital para garantizar la protección y salvaguardar la información de los ciudadanos, aclarando que hasta el momento “no se ha visto comprometida”.

La situación se presentó justo pocos días después de que el propio Ministerio de Relaciones Exteriores, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal pusieran en marcha el nuevo modelo de pasaportes que fue impulsado por el presidente Gustavo Petro durante su gobierno.

Esa apuesta le costó el puesto a varios funcionarios de su confianza y hasta dejó inhabilitado y destituido por 10 años al excanciller Álvaro Leyva, quien ahora será procesado por la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia por el delito de prevaricato o por acción, el cual se da cuando un servidor público dicta una resolución contraria a la ley.

La Procuraduría también investiga ese nuevo modelo de pasaportes y hasta radicó en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una demanda con la que busca frenar el convenio que firmó Colombia con Portugal para poner a operar el tan controvertido nuevo modelo de pasaportes.