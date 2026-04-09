Cancillería aclara que toda la información relacionada con la expedición de pasaportes será entregada por el ministerio

Ante los recientes problemas que ha generado la expedición de pasaportes en el país, la Cancillería aclaró a través de un comunicado que toda la información relacionada a este proceso será informada únicamente de manera oficial a través del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia informa a la ciudadanía que toda comunicación, pronunciamiento o información relacionada con la expedición de pasaportes es competencia exclusiva de la Cancillería de Colombia, en su calidad de autoridad responsable del proceso”, dijeron.

Asimismo, aclararon que cualquier información que circule por canales no oficiales, terceros o fuentes no autorizadas “carece de validez institucional y puede inducir a interpretaciones erróneas o desinformación”.

En las oficinas de la calle 100 se registró una gran afluencia de personas. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“La Cancillería hace un llamado a la ciudadanía, medios de comunicación y actores interesados a consultar y difundir únicamente la información emitida a través de los canales oficiales del Ministerio, con el fin de garantizar la transparencia, veracidad y confianza en los procesos institucionales”, afirmaron desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Este miércoles, 8 de abril, se había informado que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología inició una intervención técnica profunda en las plataformas del SITAC con el objetivo de resolver las intermitencias que se presentaron en las últimas horas.

Ciudadanos madrugaron a hacer fila para expedir sus pasaportes por fallas tras la implementación del nuevo modelo

“Reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea; por ello, estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”, aseguraron desde esa cartera.

Aclararon que el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento, pero que son conscientes del impacto de las intermitencias que se puedan generar.

Según reconoció la Cancillería hubo problemas con el sistema. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

“Estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo. Nuestro equipo técnico trabaja con la máxima celeridad para minimizar los tiempos de indisponibilidad, asegurando que cada esfuerzo está encaminado a restablecer la normalidad con un desempeño superior y una infraestructura más confiable”, agregaron.

Varios ciudadanos reportaron largas filas y problemáticas con la expedición de sus documentos, pues cuando llegaron a la cita asignada no pudieron reclamar el pasaporte por las fallas que se estaban presentando en todas las oficinas de expedición de pasaportes del país.

Incluso, se conoció que en los consulados en el mundo se presentó esta problemática, por lo que varios ciudadanos en el extranjero se quejaron por la falta de estos servicios.