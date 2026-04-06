Cómo tramitar el pasaporte colombiano sin cita en el exterior este abril de 2026

El Gobierno Nacional ha venido implementando medidas para mejorar el acceso a servicios como la expedición y renovación del pasaporte. Este documento es indispensable para viajar fuera del país y su gestión suele concentrar una alta carga operativa en embajadas y consulados.

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El pasaporte colombiano, emitido por la Cancillería de Colombia, es el principal documento de identificación internacional y permite el ingreso a múltiples países, en algunos casos sin necesidad de visa. Su trámite, tanto en Colombia como en el exterior, requiere la presencia del solicitante debido a la toma de datos biométricos.

La entidad anunció que entre el 6 y el 30 de abril de 2026 se habilitarán jornadas especiales sin cita previa en distintos consulados ubicados en Estados Unidos y España, así como en otros países. La medida busca descongestionar la demanda y facilitar el acceso al trámite para los colombianos residentes en el exterior.

Bogotá. Abril 01 de 2026.La gerente general de la Imprenta Nacional, Viviana León, junto a la secretaria General de la Cancillería, Elvira Sanabria presentaron el nuevo modelo de pasaportes con diseños renovados, mayor seguridad, lectura mecánica y microchip. Los documentos incorporan elementos de la cultura del país.(Colprensa - Catalina Olaya) Foto: Catalina Olaya

De acuerdo con la Cancillería, estas medidas incluirán ampliación de horarios de atención de lunes a jueves (ahora el servicio será de 8 a.m. a 6 p.m.), apertura los días sábados y mayor capacidad de atención y asignación de turnos

Ciudades donde podrá hacer el trámite de pasaporte sin cita

Entre los lugares donde se implementará esta medida se encuentran:

Nueva York

Newark

Miami

Orlando

Madrid

Valencia

Barcelona

Bilbao

Santiago de Chile

Esta decisión se enmarca en una serie de ajustes recientes en el sistema de expedición de pasaportes. En Colombia ya se han habilitado puntos donde el trámite puede realizarse sin cita previa, como parte de una estrategia para agilizar la atención y reducir intermediarios.

Adicionalmente, se contemplan medidas especiales para mejorar la atención a poblaciones específicas, por ejemplo, jornadas exclusivas para adultos mayores, priorización de usuarios con necesidades especiales y la implementación de consulados móviles en algunas zonas.

Estas acciones buscan garantizar un acceso más equitativo al servicio, especialmente para quienes enfrentan mayores barreras de movilidad o acceso digital.

Existen 3 tipos de pasaporte en Colombia. Foto: Colprensa

Además, las autoridades han recordado que para realizar el trámite es obligatorio presentar el documento de identidad correspondiente y cumplir con los requisitos establecidos según la edad del solicitante. En el caso de los adultos, se exige la cédula de ciudadanía original, mientras que para menores se requiere registro civil y acompañamiento de un acudiente.

Por otra parte, la entidad recordó a los colombianos interesados en realizar el trámite que hay un 10 % de descuento para los votantes de las últimas elecciones parlamentarias y se hace válido con la presentación del certíficado electoral.