El Sistema Integral de Trámites al Ciudadano (Sitac) presentó problemas desde el 8 de abril de 2026, lo que obligó a suspender temporalmente la expedición de pasaportes mientras se adelantaban trabajos técnicos para restablecer la plataforma.

Procuraduría evidenció fallas en el sistema para trámites de pasaportes durante inspección a Ministerio de Relaciones Exteriores

El impacto operativo quedó reflejado en cifras. En solo dos jornadas, cerca de 1.700 personas en Antioquia y Valle del Cauca no pudieron completar su trámite. Solo el 7 de abril, de más de 1.100 citas programadas, aproximadamente 850 no fueron atendidas, mientras que, al día siguiente, 913 usuarios quedaron sin servicio pese a haber acudido a sus turnos.

Con la reactivación, las autoridades implementaron medidas extraordinarias para recuperar la operación. En el Valle del Cauca, se establecieron jornadas especiales y atención durante el fin de semana para atender a quienes no pudieron completar el proceso. “Las personas que estamos atendiendo hoy son de las que han sido reagendadas”, explicó el subsecretario de Gobierno departamental, Carlos Quintana, en declaraciones al medio regional El País.

La caída en el sistema provocó filas de horas en las que muchos usuarios no lograron culminar sus trámites. Foto: ALEJANDRO ACOSTA-SEMANA

En Medellín, la reanudación del servicio avanzó con la reprogramación de citas para usuarios afectados, a la vez que se empezarán a entregar de nuevo los pasaportes, mientras que en Bogotá se adoptaron esquemas más flexibles. En la capital, algunas sedes habilitaron la posibilidad de realizar el trámite incluso sin cita previa, como parte de las medidas para reducir la congestión acumulada.

La Cancillería explicó que la falla estuvo asociada a un incidente de tipo cibernético que afectó la plataforma Sitac, lo que obligó a activar protocolos de seguridad y ajustes en la infraestructura tecnológica. Aunque el sistema ya opera nuevamente, la entidad reconoció que pueden persistir intermitencias mientras se estabiliza completamente.

¿Qué es el Sitac y por qué el sistema tiene frenada la entrega de pasaportes en Colombia?

¿Por qué es tan importante el Sitac?

El Sitac es la herramienta que centraliza los procesos relacionados con pasaportes y otros servicios consulares; por ende, cualquier interrupción en su funcionamiento impacta directamente la atención al público. La plataforma de la Cancillería ofrece los siguientes servicios:

Apostillas y legalizaciones de documentos

Asignación de citas

Trámites de nacionalidad

Registros consulares

Solicitud y trámite de pasaportes

Hasta Egan Bernal se vio afectado por la situación. Foto: Colprensa / AFP

Es decir, en este sistema no se realiza ningún proceso con el pasaporte físico; sin embargo, es el punto de partida obligatorio para todo el trámite. Por esta razón, cualquier falla en el sistema tiene consecuencias en la operación, ya que bloquea el acceso a los servicios digitales y genera retrasos en cadena. La dependencia de sistemas digitales ha facilitado la gestión de trámites, pero también ha evidenciado vulnerabilidades cuando se presentan problemas técnicos.