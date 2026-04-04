José Antonio Salazar, exsecretario general de la Cancillería, lanzó nuevas críticas al proceso de los pasaportes: “Quién responderá”

José Antonio Salazar, quien se desempeñó como secretario general de la Cancillería cuando Álvaro Leyva fue ministro, se refirió al proceso de los pasaportes, un tema que para él no es desconocido, pues estuvo al frente del mismo hasta ser declarado insubsistente por el presidente Gustavo Petro.

José Antonio Salazar, exsecretario general de Cancillería, reveló que Luis Gilberto Murillo iba a proponerle a Petro “conciliar” con Thomas

Salazar fue declarado insubsistente en febrero de 2024, luego de que el propio Petro, a través de su cuenta en X, pidió que el funcionario fuera retirado de su cargo, asegurando una supuesta traición.

“El secretario general de la Cancillería nos ha traicionado. Se firma su insubsistencia inmediata. El contrato es corrupto y aquí está metida la capacidad de la empresa particular en todo los procesos de Thomas Greg & Sons y en la monopolización de todos los datos privados en una sola empresa privada. Toda la investigación penal debe desarrollarse”, escribió Petro.

La decisión la tomó el mandatario luego de que Salazar Ramírez firmó tres resoluciones en las que adjudicó la licitación de los pasaportes a la firma Thomas Greg.

El exfuncionario se volvió a referir al tema de los pasaportes este sábado, en medio de la polémica que se ha generado por la solicitud de la Procuraduría General, que pide suspender de forma urgente los efectos del contrato, cuyo modelo entró en vigencia el pasado primero de abril.

“Toda la actuación de la Cancillería, obedeciendo órdenes ilegales del Presidente para la expedición de los pasaportes, está viciada de nulidad. ¿Quién responderá por el detrimento al erario público originado en la orden superior para desconocer las normas contractuales?“, escribió Salazar.

Salazar ya había presentado reparos jurídicos al convenio que firmó la Cancillería con la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal para elaborar los pasaportes en Colombia después de abril de 2026.

El exsecretario general del ministerio había advertido que el acuerdo presentaba vicios jurídicos, ya que “viola directamente las leyes colombianas sobre creación y funciones del Fondo Rotatorio de la Cancillería, sobre la estructura del Ministerio y sobre la contratación estatal. La Casa de la Moneda de Portugal no es un organismo internacional”.