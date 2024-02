José Antonio Salazar, de la Cancillería, se destapa en SEMANA sobre adjudicación de contrato de pasaportes: “No lo consulté sino con mi conciencia”

SEMANA: ¿Por qué tomó la decisión de adjudicar el contrato a Thomas Greg & Sons?

José Antonio Salazar (J.S.): Porque esa es la conclusión normal de un proceso de licitación que se adelantó con todas las formalidades legales, de acuerdo con las leyes de contratación y los principios que rigen la contratación estatal.

SEMANA: ¿Por qué se tomó esta decisión después de haber suspendido la nueva licitación?

J.S.: Es que se está hablando de un proceso nuevo que están adelantando. La decisión se tomó en el proceso de la anterior licitación que el canciller Álvaro Leyva había declarado desierta. Entonces lo que se hizo fue revocar el acto administrativo por el cual el canciller declaró desierta la licitación. Revocado ese acto, la licitación volvió a su estado anterior, es decir, al mes de septiembre del año pasado. Ese proceso estaba con el informe de evaluación final y la recomendación de adjudicar el contrato. Al regresar, yo tomé la decisión de adjudicar el contrato, atendiendo las recomendaciones del comité de evaluación. No encontré ningún motivo para apartarme de esa recomendación del comité de evaluación.

SEMANA: Es decir, la nueva licitación queda anulada.

J.S.: Esta licitación no la conozco. Lo que están haciendo, dirigidos por el despacho, es el estudio de mercado y los procedimientos previos a la formulación de un pliego definitivo de licitación. La licitación no se ha abierto. En el estado que está ese trámite no hay ningún problema, queda fallido porque no hay la necesidad del contrato. Para celebrar un contrato es necesario justificar su necesidad.

Salazar dice que no le consultó ni al canciller (e) Luis Gilberto Murillo. | Foto: GUILLERMO TORRES-semana

SEMANA: ¿Usted le consultó esta decisión al canciller (e) Luis Gilberto Murillo?

J.S.: Yo no se la consulté sino a mi conciencia. Cuando el ministro encargado Luis Gilberto Murillo me delegó de nuevo la representación legal del Fondo Rotatorio yo entendí que su instrucción era cumplir la Constitución y la ley, y cumplí con el deber como buen ciudadano. Eso es lo que hice.

SEMANA: Pero, ¿en algún momento él le dio alguna recomendación sobre este proceso licitatorio?

J.S.: Sobre este proceso no me dio ninguna recomendación. Lo que alcancé a entender es que no quería que se continuara con la nueva licitación, pero yo no recibí esa instrucción específica de él.

SEMANA: ¿En algún momento consultó al presidente Gustavo Petro o a la Casa de Nariño para tomar esta decisión?

J.S.: No consulté porque no era necesario consultarlo. Yo, como representante legal del Fondo Rotatorio, tenía la autonomía suficiente para tomar la decisión. La tome de acuerdo con la conveniencia y el interés público, de acuerdo con la ley de contratación.

SEMANA: ¿Qué responde al mensaje que envió el presidente Gustavo Petro en el que lo declaró insubsistente?

J.S.: Acepto la decisión del señor presidente porque yo no me voy a poner a anclar una discusión con el jefe de Estado.

SEMANA: ¿Es decir que aceptará salir del cargo?

J.S.: No estoy apegado al cargo. He sido por mucho tiempo funcionario público, yo fui representante a la Cámara en 1998 y desde esa época he estado ejerciendo mi profesión de abogado que es mi actividad por excelencia. El doctor Álvaro Leyva me pidió que lo acompañara y apoyara desde esta Secretaría y eso hice. Soy un hombre que admira muchísimo a Álvaro Leyva, lo conozco muy bien, sé de sus propósitos altruistas y su deseo de servir al país y sus desvelos por conseguir la paz de una sociedad que lo requiere.

SEMANA: Pero algunos pensarían que esta decisión es contraria a las que tomó el canciller Leyva en su momento.

J.S.: Exactamente esa es la lectura que le están dando al tema. El señor canciller tomó unas decisiones que algunos estiman equivocadas. Es una disparidad de criterios jurídicos. Él tiene unos criterios y yo tengo otros criterios, dentro de la interpretación de las normas o la hermenéutica jurídica que decimos es viable.

SEMANA: ¿Va a presentar algún recurso en contra de la decisión del presidente Petro?

J.S.: Yo no estoy apegado al cargo, pero debo revisar un poco porque por encima de todo está mi honra, mi buena fama de hombre recto.

SEMANA: Usted ha dicho que consultará a la procuradora Margarita Cabello, ¿con qué propósito?

J.S.: Le voy a enviar una copia a la Procuraduría con los actos administrativos que expedí para que le sirvan a esa instancia como referente de haber cesado completamente las causas que alegó para suspender al canciller Álvaro Leyva. Quiero decir, resumo, que con esto desaparecen los motivos que según la Procuraduría determinaron la suspensión del canciller.

Salazar asegura que con esta decisión se terminarían las condiciones por las que fue suspendido el canciller Álvaro Leyva. | Foto: juan carlos sierra-semana

SEMANA: ¿Quiere decir que con esta decisión podría ayudar a que el canciller Álvaro Leyva vuelva a su cargo?

J.S.: No sé si ayude o no pero lo jurídico es que terminaron las causas que la Procuraduría anota en su providencia para mantener suspendido al canciller. Lo que dijo es que lo suspendía para que no siguiera actuando en relación con lo de los pasaportes.

SEMANA: ¿Cómo es eso de que le quitaron su usuario y contraseña del Secop?

J.S.: El Secop es el medio de comunicación estatal para los efectos de la contratación y, como ordenador del gasto, debo tener acceso para hacer las publicaciones y para hacer los trámites que corresponden cuando después de expedida las resoluciones y entrar en vigencia, que fue a partir de su expedición, para su publicación ya me habían bloqueado para ingresar al sistema de publicaciones, pero eso es un requisito formal posterior a la vigencia de la resolución. Quisieron bloquear o torpedear la eficacia de los actos administrativos.

SEMANA: ¿Usted tiene alguna relación o contacto directo con Thomas Greg & Sons para que resultaran favorecidos?

J.S.: En absoluto ninguna. Y le manifiesto al respecto que me someto si es necesario a la prueba de polígrafo para cualquier efecto.

El presidente Gustavo Petro desautorizó al funcionario y lo declaró insubsistente. | Foto: guillermo torres-semana

SEMANA: ¿Qué viene ahora en el proceso?

J.S.: Ya tiene un desarrollo normal, culminó una licitación pública con la adjudicación del contrato al mejor oferente. Esas son las reglas del proceso de licitación en Colombia, esa es la terminación normal del proceso porque recuerde usted que no se había adjudicado el contrato porque cuando llegó esa etapa el ministro Álvaro Leyva declaró desierta la licitación. Al revocar la providencia que declaró desierta la licitación retoma su camino, vuelve a la situación en la que se encontraba y se adjudica, ya no hay problema. Hay garantías para los colombianos de que habrá pasaportes. La demanda que pretendía hacer Thomas Greg cae de su peso porque ya el tribunal no va a revisar un acto que desapareció del ordenamiento jurídico y cesan las causas que suspendieron al señor ministro.

SEMANA: Algunos oferentes han dicho que el proceso estaba dado para favorecer a Thomas Greg por algunas condiciones que se ponían en la licitación. ¿Alguna vez escuchó esas quejas?