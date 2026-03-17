La Cancillería informó que la expedición de pasaportes ahora puede hacerse de manera directa en los puntos de atención, sin necesidad de agendar una cita previa.

Esa cartera ministerial recordó que la expedición de ese documento es un trámite personal que no requiere intermediarios ni tramitadores, lo que facilita que los ciudadanos puedan realizarlo en las sedes oficiales de atención.

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El punto de atención para solicitar el pasaporte de Bogotá está situado en la sede centro, ubicada en la Calle 12C No. 8–27. Ese proceso también puede hacerse en la sede norte, en la Avenida 19 No. 98–03.

El horario de atención de esas oficinas es de 7:00 a. m. a 3:00 p. m. Además, los ciudadanos que ejercieron su derecho al voto en las elecciones legislativas del pasado 8 de marzo pueden acceder a un descuento del 10 por ciento en el costo de ese documento.

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La Cancillería detalló que para acceder al beneficio los interesados deben presentar el certificado de votación.