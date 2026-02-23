Así es el nuevo pasaporte colombiano: el documento fue presentado por Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte colombiano. El documento cumple con los requisitos de la comunidad internacional y será procesado entre la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal.

Se aclaró que el 1 de abril iniciará la transición al nuevo modelo, y que los pasaportes actuales siguen siendo válidos hasta su fecha de vencimiento, y no es obligatorio renovarlos.

“En la primera fase, la personalización del documento se realizará en Colombia, en la Imprenta Nacional, mientras que la Casa de la Moneda de Portugal fabricará las libretas bajo los más altos estándares de seguridad”, dijo la canciller Yolanda Villavicencio.

El presidente Gustavo Petro presentó el nuevo pasaporte colombiano. El documento incluye el himno nacional. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/J297EN6O11 — Revista Semana (@RevistaSemana) February 24, 2026

En cuanto a la segunda, que implica el armado y transformación integral de las materias primas, se desarrollará plenamente en el territorio colombiano.

La ministra de Relaciones Exteriores agregó: “El costo del nuevo documento se ajustará, únicamente, por el índice de precios al consumidor sin incremento adicional. Los colombianos y colombianas podrán seguir tramitando en las oficinas de la Cancillería, en las gobernaciones habilitadas y en los consulados de Colombia en el exterior la renovación o el trámite de sus nuevos pasaportes”.

La versión del Gobierno Petro es que este nuevo modelo fortalece la soberanía de datos y la protección de la información de los ciudadanos.

“Este avance del Gobierno del cambio fortalece la seguridad, confidencialidad e integralidad de los datos de los colombianos al tiempo que consolida la autonomía tecnológica de la Cancillería y de la Imprenta Nacional para gestionar información pública de manera responsable y transparente”, mencionó la canciller.

Mientras que la embajadora de Portugal en Colombia, Catarina Arruda, aseguró que su gobierno está comprometido con este país en la elaboración del nuevo pasaporte desde el primer momento, y que la cooperación se mantendrá durante los próximos diez años.

El nuevo documento incorpora imágenes en color real visibles bajo luz ultravioleta, marca de agua multitonal, diseño seguro con impresión offset, microtextos y fondo irisado; validación en línea en tiempo real y nuevos elementos de seguridad con símbolos nacionales.

“Es una nueva tecnología que implica seguridad para los colombianos y para el mundo”, dijo el presidente. A su vez, relató que la disponibilidad será progresiva, con una meta de hasta 50 mil pasaportes expedidos en abril.