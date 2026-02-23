Gustavo Petro enciende alarmas por la contienda de 2026: “Estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”

El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar la legitimidad de las elecciones programadas para este año y anunció que se estaría frente a un inmenso fraude electoral.

La hipótesis del primer mandatario es que si los datos de los colombianos son manejados por el sector privado, hay que preguntar sobre quién maneja los escrutinios: “Si son los mismos, estamos en un inmenso peligro de fraude electoral”.

Él contó que ha formulado la inquietud de manera insistente, pero que solo ha recibido groserías y evasiones: “¿Las personas que hoy, privadamente, manejan los datos de los y las colombianas son los mismos que manejan los escrutinios?“.

Gustavo Petro: "Estamos en un inmenso peligro de fraude electoral". — Revista Semana (@RevistaSemana) February 24, 2026

El jefe de Estado indicó que el órgano electoral, la Fiscalía y la Procuraduría no han argumentado su pregunta, pero que sí le han restado importancia a sus alertas sobre el supuesto fraude electoral.

“Todos a una, tratando de invalidar lo que ha dicho públicamente el presidente de la República, lo cual me lleva, aún más, a dudar. Dijeron en su frase que desde hace treinta años se hacen mejoras sustanciales en el sistema electoral colombiano, eso es contraevidente”, manifestó Gustavo Petro.

Para probar esa tesis, él citó una sentencia que emitió la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde declaró nulidad sobre un caso específico de las elecciones al Senado de 2014.

“Lo que aquí se encontró como fraudulento, fraude electoral demostrado por la justicia, no por el presidente de Colombia, sigue vigente. Se aplicó en el 2022, y espero no se aplique en el 2026; aquí tengo las pruebas de cómo se usó contra mí y contra el Pacto Histórico”, agregó Petro.

Frente a esto, cuestionó el presidente: “¿Quién dice que es cierto entonces la frase del procurador, registrador y la fiscal general diciendo que desde hace treinta años es mejor el sistema electoral en Colombia. Esta es la demostración de que no. En 2014 hubo un fraude electoral en las elecciones de Congreso, específicamente, Senado de la República; lo que aquí encontraron, se mantiene hoy".

Entre tantas cosas, denunció que para las elecciones de 2022 identificó un fraude electoral: “Se modifican los votos del Pacto Histórico y del candidato Petro, disminuyendo su votación”, pero que fue contenido por los integrantes de su movimiento político.