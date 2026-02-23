Gustavo Petro responde a la pulla del procurador Gregorio Eljach: “Es la honra de Colombia y con ella no se juega”

El presidente Gustavo Petro respondió a las críticas que emitió este lunes el procurador General, Gregorio Eljach.

Como se recordará, el alto funcionario reprochó las expresiones que hizo Petro en contra de los órganos de control de cara a las comicios de este 2026, y por las dudas que ha sembrado sobre los mismos, a desarrollarse el próximo 8 de marzo para renovar el Congreso y el 31 de mayo para la primera vuelta presidencial.

“Es la honra de Colombia y con ella no se juega. La Procuraduría desde el año 2018 viene desacatando las ordenes del Consejo de Estado”, manifestó el jefe de Estado a través de su cuenta de X en la tarde de este lunes, 23 de febrero.

“Nadie puede jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental”: el procurador Gregorio Eljach arremete contra el presidente Gustavo Petro

Su comentario llegó por cuenta del siguiente mensaje del líder del ente de control disciplinario: “Con la honra de nosotros no va a jugar nadie por más presidente que sea. Fue él quien me postuló a mí para la terna, pero aquí tienen que respetarnos y respetar la competencia del Ministerio Público”.

La despachada de Eljach tuvo lugar en un evento público, donde insistió: “No puede nadie atribuirse la posibilidad de jugar con la honra ajena por un Twitter, y quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”.

Esto estuvo antecedido por fuertes reclamos de Petro y advertencias de un supuesto fraude electoral, que ha sido desmentido por la Registraduría y demás órganos que le hacen seguimiento a las jornadas electorales de los próximos meses.

Gregorio Eljach y Gustavo Petro. Foto: FOTOS: SEMANA.

El procurador negó esos señalamientos: “No hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir, con carácter definitivo, que exista irregularidad alguna en lo que viene haciendo el registrador nacional”.

Petro, nuevamente, lo cuestionó en sus redes sociales: “Le preguntaría al procurador Eljach, con derecho de petición incluido, si le han entregado el código fuente del software Thomas Greg and Sons para que le haga a una auditoría de expertos. Si no lo ha hecho, no debería pronunciarse”.

Siguen las tensiones entre la Casa de Nariño y los órganos de control por cuenta de las elecciones y las declaraciones del jefe de Estado.