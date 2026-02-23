El procurador general, Gregorio Eljach, mostró su molestia por las declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro en contra de los órganos de control y del Ministerio Público de cara a las elecciones que se darán a lo largo de este año.

La primera cita será el 8 de marzo, cuando los colombianos elegirán la nueva composición del Congreso de la República y también se podrá votar por alguna de las tres consultas presidenciales.

Sin embargo, el presidente Petro ha emprendido una narrativa de fraude electoral que poco a poco ha venido en aumento. Justamente, la respuesta del procurador Eljach se da porque el mandatario ha cuestionado la labor del Ministerio Público, de la Contraloría General y de la Registraduría.

Procurador sale en defensa del registrador a pocos días de las elecciones del 8 de marzo: “No hay evidencia que permita concluir que exista alguna irregularidad”

“No hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir, con carácter definitivo, que exista irregularidad alguna en lo que viene haciendo el registrador nacional”, dijo Eljach en la mañana de este lunes, 23 de febrero.

Petro acudió a sus redes sociales para responderle y aseguró lo siguiente: “Le preguntaría al procurador Eljach, con derecho de petición incluído, si le han entregado el código fuente del software Thomas Greg and Sons para que le haga a una auditoría de expertos. Si no lo ha hecho no debería pronunciarse”.

Por esa razón, el jefe del Ministerio Público no ocultó su malestar y aseguró que Petro debe respetar la institucionalidad y el trabajo que se está haciendo de cara a los comicios.

“Nadie debe atribuirse la posibilidad de jugar con la honra ajena por un Twitter y quiten sabe en qué estado mental estaría en ese momento”, dijo Eljach.

El procurador Gregorio Eljach. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Agregó: “Nos vamos a reunir el miércoles con el contralor y el registrador para revisar lo que está pasando en las elecciones y se lo diremos al país. Si encontramos algo indebido, lo diremos públicamente”.

No obstante, aclaró que, por ahora, no se han encontrado irregularidades y que como todo está marchando correctamente esa es la información que se le está entregando a los colombianos.

“Con la honra de nosotros no va a jugar nadie por más presidente que sea. Fue él quien me postuló a mí para la terna, pero aquí tienen que respetarnos y respetar la competencia del Ministerio Público”, reiteró el procurador.

Petro sigue presionando a la Registraduría: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos”

La arremetida del funcionario dejó sorprendidos a los asistentes al evento porque reveló que en medio de las peticiones que han hecho para que el mandatario se haga exámenes de toxicología, él ha intercedido para que ocurra eso.

Gustavo Petro y la Registraduría. Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

El procurador Eljach aseguró que con su estrategia de Paz Electoral se está garantizando que todo el proceso se adelante sin problema alguno y que no es bueno para la democracia que el mandatario esté promoviendo una narrativa de fraude.