“Nadie puede jugar con la honra ajena por Twitter y quién sabe en qué estado mental”: el procurador Gregorio Eljach arremete contra el presidente Gustavo Petro

El procurador aseguró que no permitirá que se irrespete la institucionalidad ni se ponga en duda el proceso electoral por parte del mandatario.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 4:53 p. m.
El procurador Gregorio Eljach y el presidente Gustavo Petro.
El procurador Gregorio Eljach y el presidente Gustavo Petro. Foto: Semana

El procurador general, Gregorio Eljach, mostró su molestia por las declaraciones que ha hecho el presidente Gustavo Petro en contra de los órganos de control y del Ministerio Público de cara a las elecciones que se darán a lo largo de este año.

La primera cita será el 8 de marzo, cuando los colombianos elegirán la nueva composición del Congreso de la República y también se podrá votar por alguna de las tres consultas presidenciales.

Sin embargo, el presidente Petro ha emprendido una narrativa de fraude electoral que poco a poco ha venido en aumento. Justamente, la respuesta del procurador Eljach se da porque el mandatario ha cuestionado la labor del Ministerio Público, de la Contraloría General y de la Registraduría.

“No hemos encontrado evidencia alguna que permita concluir, con carácter definitivo, que exista irregularidad alguna en lo que viene haciendo el registrador nacional”, dijo Eljach en la mañana de este lunes, 23 de febrero.

Petro acudió a sus redes sociales para responderle y aseguró lo siguiente: “Le preguntaría al procurador Eljach, con derecho de petición incluído, si le han entregado el código fuente del software Thomas Greg and Sons para que le haga a una auditoría de expertos. Si no lo ha hecho no debería pronunciarse”.

Por esa razón, el jefe del Ministerio Público no ocultó su malestar y aseguró que Petro debe respetar la institucionalidad y el trabajo que se está haciendo de cara a los comicios.

“Nadie debe atribuirse la posibilidad de jugar con la honra ajena por un Twitter y quiten sabe en qué estado mental estaría en ese momento”, dijo Eljach.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA
El procurador Gregorio Eljach. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Agregó: “Nos vamos a reunir el miércoles con el contralor y el registrador para revisar lo que está pasando en las elecciones y se lo diremos al país. Si encontramos algo indebido, lo diremos públicamente”.

No obstante, aclaró que, por ahora, no se han encontrado irregularidades y que como todo está marchando correctamente esa es la información que se le está entregando a los colombianos.

“Con la honra de nosotros no va a jugar nadie por más presidente que sea. Fue él quien me postuló a mí para la terna, pero aquí tienen que respetarnos y respetar la competencia del Ministerio Público”, reiteró el procurador.

Petro sigue presionando a la Registraduría: “Se trata de que se entregue el código fuente completo a los expertos puestos por los partidos”

La arremetida del funcionario dejó sorprendidos a los asistentes al evento porque reveló que en medio de las peticiones que han hecho para que el mandatario se haga exámenes de toxicología, él ha intercedido para que ocurra eso.

“No puede nadie atribuirse la posibilidad de jugar con la honra ajena por un Twitter y quién sabe en qué estado mental estaría en ese momento”, dijo una vez más.

Gustavo Petro y la Registraduría
Gustavo Petro y la Registraduría. Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

El procurador Eljach aseguró que con su estrategia de Paz Electoral se está garantizando que todo el proceso se adelante sin problema alguno y que no es bueno para la democracia que el mandatario esté promoviendo una narrativa de fraude.

