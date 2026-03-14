Cancillería aclara situación judicial del nuevo modelo de pasaportes que se implementará en el país

Por medio de un comunicado de prensa, la Cancillería aclaró la situación jurídica sobre el nuevo modelo de pasaportes que se tendrá para el país y el avance de su implementación.

Cancillería le pone la lupa a la implementación del nuevo modelo de pasaportes en la Imprenta Nacional

En primer caso, la entidad rectora destacó los dos procesos judiciales que enfrenta el proceso, declarando que no se ha recibido una sentencia desfavorable en contra de las instituciones que lideran este proceso.

Diversos procesos judiciales se encuentran siendo analizados por las instituciones jurídicas de la nación. Foto: Cancillería

“El Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores está actualmente vinculado a dos procesos judiciales como demandado: el proceso promovido por la Procuraduría General de la Nación y la acción popular presentada por el señor Nicolás Dupont. Estos dos procesos están en su fase inicial, es decir, en la discusión sobre su auto admisorio, y en ningún momento constituyen sentencia desfavorable alguna en contra del Fondo Rotatorio y las entidades vinculadas para la producción de los pasaportes”, destacó la Cancillería.

Por otro lado, la Cancillería hizo precisiones sobre la diferencia entre los procesos judiciales que se han interpuesto en las últimas semanas y otros que cuentan con sentencia contra las entidades que están vinculadas al nuevo modelo de pasaportes.

La institución señaló que se ha buscado crear una campaña de desinformación por medio de las instancias judiciales que rodean el proceso.

“En el proceso de la Procuraduría, que se tramita en la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Fondo Rotatorio interpuso a principios del año un recurso de reposición contra el auto admisorio, porque se considera que las controversias deben ser discutidas por un tribunal de arbitramento internacional, que es el juez del contrato, en atención a la cláusula compromisoria pactada”, destacó la Cancillería.

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Junto a esto, se aclaró la actualidad de la acción popular presentada por Nicolás Dupont, que se tramita en la Sección Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

La Cancillería destacó que el modelo avanza sin problema. Foto: Colprensa

“El despacho del magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón admitió la demanda en el mes de enero. El Fondo Rotatorio se ha opuesto a la tramitación de este proceso porque considera que la demanda no cumple los requisitos legales y, por lo tanto, no debió ser aceptada. Luego de intentar los recursos posibles ante el Tribunal Administrativo, ha presentado una acción de tutela ante el Consejo de Estado con el objeto de solicitar la protección a los derechos fundamentales al debido proceso”, puntualizó la Cancillería.

Por último, se informó que la implementación del nuevo modelo de pasaportes transcurre con absoluta normalidad y se destacó que se está enviando un mensaje equivocado a la opinión pública al tratar de equiparar un auto admisorio con una sentencia definitiva.