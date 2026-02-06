Nación

Procuraduría pone en la mira un nuevo contrato para expedir pasaportes: lanza alerta por fechas y la millonaria suma comprometida

El Ministerio Público advirtió, entre otras cosas, que no se cuenta con una fecha de inicio, pero sí de ejecución.

Redacción Nación
6 de febrero de 2026, 2:07 p. m.
Procuraduría General de la Nación le puso la mira al contrato para la expedición de pasaportes.
La Procuraduría General de la Nación volvió a encender las alarmas por la suscripción de un nuevo contrato relacionado con la fabricación de los pasaportes, uno de los temas que más polémica ha generado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El ente de control indicó que esta situación se registra más de tres meses después de la demanda que se puso para que se anulara el convenio internacional entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal por presuntas irregularidades.

Pasaporte colombiano
El uso de pasaportes dañados puede generar inconvenientes al viajar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por medio de un comunicado, la entidad señaló que el más reciente acuerdo fue publicado en el Secop el pasado 29 de enero de 2026, y allí se evidencia que no cuenta con una fecha de inicio.

Cancillería firmó nuevo contrato con la Imprenta Nacional para la producción de pasaportes por más de $185 mil millones

Sin embargo, sí hay una fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, alertó por la gran cantidad de recursos públicos comprometidos, ya que el contrato asciende a $185.374.493.464.

