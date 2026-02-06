Procuraduría pone en la mira un nuevo contrato para expedir pasaportes: lanza alerta por fechas y la millonaria suma comprometida

La Procuraduría General de la Nación volvió a encender las alarmas por la suscripción de un nuevo contrato relacionado con la fabricación de los pasaportes, uno de los temas que más polémica ha generado durante el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

El ente de control indicó que esta situación se registra más de tres meses después de la demanda que se puso para que se anulara el convenio internacional entre la Cancillería, la Imprenta Nacional y la Casa de la Moneda de Portugal por presuntas irregularidades.

El uso de pasaportes dañados puede generar inconvenientes al viajar. Foto: Getty Images/iStockphoto

Por medio de un comunicado, la entidad señaló que el más reciente acuerdo fue publicado en el Secop el pasado 29 de enero de 2026, y allí se evidencia que no cuenta con una fecha de inicio.

Cancillería firmó nuevo contrato con la Imprenta Nacional para la producción de pasaportes por más de $185 mil millones

Sin embargo, sí hay una fecha de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2026. Además, alertó por la gran cantidad de recursos públicos comprometidos, ya que el contrato asciende a $185.374.493.464.

“De igual manera, llama la atención de la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública que este nuevo contrato interadministrativo No. CI-005-2026 es el cuarto instrumento jurídico que se lleva a cabo entre estas dos entidades con un objeto contractual similar“, manifestó.

A este se le suman los convenidos interadministrativos No. 007 de 2025, No. 001 del 18 de julio de 2025 y el suscrito con una persona extranjera para la cooperación y transferencia de conocimiento y puesta en marcha del proyecto de producción y personalización de las libretas de pasaporte.

Imprenta Nacional pide que se reverse la admisión de la demanda de la Procuraduría por el contrato de pasaportes

Teniendo en cuenta lo anterior, la Procuraduría precisó que las sumas comprometidas por estos negocios jurídicos superan el billón de pesos y ascienden hasta $1.493.409.424.714.

Por ello, el Ministerio Público confirmó que abordará la suscripción de este nuevo negocio jurídico desde cada una de las acciones preventivas que se han entablado con respecto al suministro de pasaportes, al igual que desde cada una de las investigaciones disciplinarias en curso.

De esta forma, un nuevo dolor de cabeza vuelve a tener el Gobierno de Petro por cuenta del tema de los pasaportes.