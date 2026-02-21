El Gobierno nacional, en cabeza del presidente, Gustavo Petro, anunció el pasado jueves que el nuevo pasaporte colombiano se comenzará a expedir el próximo primero de abril de 2026.

El Jefe de Estado hizo la presentación del documento en medio de un discurso en la Plaza de Bolívar y aseguró que el nuevo diseño contará con elementos representativos del país.

“Es hermoso, tiene mariposas amarillas, vacas, guitarras y tiples, coco, pescadores. Tiene al pueblo de Colombia aquí, en sus dibujos, en sus páginas“, dijo el mandatario en medio de un discurso.

El pasaporte ya pasó todos los controles necesarios y los colombianos podrán solicitarlo en los 37 puntos con los que cuenta la Cancillería a nivel nacional para hacer este proceso a partir de la fecha designada por el Gobierno.

Por eso, este sábado, 21 de febrero, la ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Yolanda Villavicencio, realizó una visita a las instalaciones de la Imprenta Nacional, para acompañar las adecuaciones necesarias para la implementación de nuevo modelo de pasaportes.

La canciller Rosa Villavicencio visitó las instalaciones de la Imprenta Nacional. Foto: Cancillería

Durante el recorrido, la alta funcionaria verificó el avance del proceso en las diferentes zonas habilitadas para la producción del documento y destacó que se viene avanzando de manera importante.

“Avanzamos en todo el desarrollo de la implementación de toda la infraestructura que se requiere para lograr que a partir del primero de abril iniciemos la operación del nuevo modelo de pasaporte ”, afirmo Villavicencio.

Los técnicos de la Casa de la Moneda de Portugal continúan trabajando en la puesta a punto de las zonas de impresión, calidad y almacenamiento necesarias para fortalecer las capacidades, informó la Cancillería.

La ministra también destacó que “la Casa de la Moneda de Portugal junto con la Imprenta Nacional de Colombia han estado al frente de todo este proceso desde la parte técnica y operacional”.