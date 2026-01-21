Confidenciales

Los “petroeconomics” de Paloma Valencia para explicar las “locuras” económicas de Petro

La candidata presidencial cuestionó fuertemente la “deuda internacional” en la que, según ella, el presidente ha sumergido a Colombia.

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 6:09 p. m.
Gustavo Petro y Paloma Valencia.
Gustavo Petro y Paloma Valencia.

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia lanzó una dura crítica a la política económica del Gobierno del presidente Gustavo Petro, a la que bautizó como “Petroeconomics”, un término con el que busca resumir lo que considera decisiones improvisadas, costosas y sin sustento técnico que, según dijo, terminarán afectando a todos los colombianos.

A través de un video difundido en su cuenta de X, Valencia aseguró que una de las principales consecuencias de esta política ha sido el acelerado endeudamiento del país.

Según sus cifras, cuando Petro llegó a la Presidencia la deuda pública rondaba los 800 billones de pesos, mientras que actualmente se acerca a los 1.200 billones, lo que representaría un incremento de cerca de 400 billones, equivalente a un 50 por ciento adicional de la deuda heredada.

La Gran Consulta, rueda de prensa.
Paloma Valencia Precandidata presidencial

La precandidata afirmó que, contrario a lo que ha señalado el Ejecutivo, el nuevo endeudamiento no se ha destinado a pagar pasivos anteriores, sino que ha profundizado el déficit fiscal.

En ese contexto, cuestionó el nivel de las tasas de interés internas, que calificó como “demenciales”, y acusó al Gobierno de confundir las dinámicas de la deuda en pesos con la deuda en dólares, generando, según ella, un manejo errático de las finanzas públicas.

Valencia también apuntó contra el crecimiento del gasto estatal. Aseguró que la administración Petro ha vinculado a más de 31.000 nuevos funcionarios de carrera, lo que tendría un costo anual de entre 6 y 10 billones de pesos, sin contar, según ella, el gasto en contratistas, que podría sumar otros 10 billones.

Finalmente, advirtió que las consecuencias de estas decisiones económicas las asumirán tanto los seguidores del Gobierno como sus críticos, y cerró su mensaje anticipando una segunda entrega de su análisis, Petroeconomics 2, en el marco de su aspiración presidencial.

