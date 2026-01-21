Política

Paloma Valencia denuncia contrato entre la Unidad de Víctimas y la Corporación Colombia Digital por más de $112 millones

La congresista cuestionó que la organización no tendría la capacidad de prestar esos servicios.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
21 de enero de 2026, 1:51 p. m.
Paloma Valencia compartió los documentos que sustentan la denuncia.
Paloma Valencia compartió los documentos que sustentan la denuncia. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, denunció un contrato que firmó la Unidad de Víctimas el pasado 17 de enero por $112.455 millones con la Corporación Colombia Digital, una organización mixta, para prestar servicios de asesoría jurídica.

“La Unidad no permitió que empresas privadas ofertaran. Suscribió un contrato interadministrativo para evadir la licitación bajo el pretexto de contratar empresas públicas, sin importar si los privados podían ofrecer un mejor precio”, aseguró la senadora.

Según dijo Valencia, en el contrato la Unidad de Víctimas justificó el proceso de contratación en dos grandes temas: por un lado, para gestionar técnicamente la atención de los usuarios a través de distintos canales; por otro lado, para responder los requerimientos judiciales, especialmente tutelas, pues la Unidad argumenta no tener esa capacidad.

El problema para la senadora es que la Corporación Colombia Digital tampoco tendría cómo solventar el segundo requisito. “Colombia Digital solo se enfoca en temas tecnológicos. Ni en Cámara de Comercio ni en el Registro Único de Proponentes el contratista está habilitado para prestar servicios jurídicos. La propia Unidad de Víctimas en los estudios previos acreditó que este es un contratista enfocado en tecnología”, señaló la senadora.

Política

Salud Hernández-Mora se entrevistó con dos guerrilleros del ELN en manos de las disidencias en el Catatumbo: “Esta guerra es innecesaria”

Política

Denuncian ante la Comisión de Acusación a Petro por contrato de $10.000 millones para su defensa tras polémica inclusión en la lista Clinton

Política

Gustavo Petro deberá disculparse públicamente tras llamar “bandido” a exgerente de Coosalud

Política

Alfredo Acosta Zapata, coordinador de la Guardia Indígena, será el nuevo ministro de la Igualdad

Política

Las irregularidades de la Fundación San José, el nuevo dolor de cabeza del Gobierno Petro: desde Juliana Guerrero hasta un funcionario graduado de cuatro carreras en un día

Política

Fodecol, el fondo mixto creado con $25 millones y bajo la lupa de la Procuraduría, ya gestiona más de $157.000 millones en Santander

Política

Jaime Bayly habla en SEMANA del legado del gobierno Petro, se refiere a la izquierda en Colombia y entrega detalles reveladores sobre la captura de Maduro

Gente

Jessica Cediel apareció junto a Álvaro Uribe y dio contundente mensaje: “Tengo derecho a elegir”

Confidenciales

La candidatura de “los 3 ivanes” por la que Paloma Valencia criticó a Iván Cepeda: “Sería el verdadero sucesor”

Política

Paloma Valencia, Vicky Dávila y Juan Manuel Galán lideran la intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de GAD3 para ‘Noticias RCN’

Paloma Valencia.
Valencia cuestionó la capacidad que tiene la empresa para prestar este servicio. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

A pesar de eso, el contratista se comprometió a responder estos requerimientos jurídicos e incluso se trazaron metas. Para 2026 se proyectó que se puedan resolver 12.505 recursos, entre los que estarían tutelas, acciones de cumplimiento, procesos de restitución de tierras y justicia transicional. “¿Cómo va a hacer una empresa de tecnología para realizar esta labor jurídica?”, preguntó la candidata presidencial.

La candidatura de “los 3 ivanes” por la que Paloma Valencia criticó a Iván Cepeda: “Sería el verdadero sucesor”

Una de las críticas que hace la senadora es que no se permitió que los actores privados ofertaran para que se lograra un mejor precio. “Con esta jugadita, la Unidad podía contratar de manera directa (a dedo) mediante un contrato interadministrativo, a pesar de que el monto del contrato es de $112.455 millones. Una estrategia reiterada de este Gobierno”, aseguró.

Paloma Valencia.
La candidata presidencial denunció que se podrían terminar utilizando más recursos. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

Según los registros del Secop, solo se habrían presentado tres ofertas. Dos fueron realizadas por una empresa de tecnología, que no tendría la habilitación para prestar servicios legales, y una persona natural que no cumpliría los requisitos.

“Al ser una empresa de tecnología, el contratista seguramente deberá tercerizar la contratación de los servicios jurídicos, lo cual hará bajo derecho privado. Es decir, nuevamente contratación a dedo”, alertó Valencia.

SEMANA contactó a la Unidad de Víctimas para conocer su versión de estos hechos. La entidad prepara un pronunciamiento.

Más de Política

Salud Hernández- Mora con los dos guerrilleros del ELN en las profundidades del Catatumbo.

Salud Hernández-Mora se entrevistó con dos guerrilleros del ELN en manos de las disidencias en el Catatumbo: “Esta guerra es innecesaria”

Paloma Valencia.

Paloma Valencia denuncia contrato entre la Unidad de Víctimas y la Corporación Colombia Digital por más de $112 millones

Gustavo Petro durante el consejo de ministros del lunes 19 de enero.

Denuncian ante la Comisión de Acusación a Petro por contrato de $10.000 millones para su defensa tras polémica inclusión en la lista Clinton

El presidente, Gustavo Petro, el 9 de enero de 2026 en la Casa de Nariño, en Bogotá

Gustavo Petro deberá disculparse públicamente tras llamar “bandido” a exgerente de Coosalud

Luis Alfredo Acosta Zapata, ministro de la Igualdad.

Alfredo Acosta Zapata, coordinador de la Guardia Indígena, será el nuevo ministro de la Igualdad

JULIANA GUERRERO GUSTAVO PETRO GUSTAVO BOLÍVAR FUNDACIÓN SAN JOSÉ, BOGOTÁ

Las irregularidades de la Fundación San José, el nuevo dolor de cabeza del Gobierno Petro: desde Juliana Guerrero hasta un funcionario graduado de cuatro carreras en un día

Fodecol Plaza de Toros de Girón

Fodecol, el fondo mixto creado con $25 millones y bajo la lupa de la Procuraduría, ya gestiona más de $157.000 millones en Santander

Gustavo Petro, Jaime Bayly, Donald Trump y Nicolás Maduro.

Jaime Bayly habla en SEMANA del legado del gobierno Petro, se refiere a la izquierda en Colombia y entrega detalles reveladores sobre la captura de Maduro

El candidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, junto a diferentes miembros de la bancada.

Rumores de una posible inhabilidad en la candidatura de Iván Cepeda lo llevan a advertir “presiones” para evitar su participación en la consulta de marzo

Gustavo Petro y Antonio García

Antonio García, del ELN, vuelve a hablar, desde la clandestinidad, de un “acuerdo nacional”, a siete meses de culminar el Gobierno de Gustavo Petro

Noticias Destacadas