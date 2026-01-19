Política

La candidatura de “los 3 ivanes” por la que Paloma Valencia criticó a Iván Cepeda: “Sería el verdadero sucesor”

En medio de la contienda electoral, desde distintos sectores se han hecho fuertes críticas.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 4:22 p. m.
Paloma Valencia arremetió contra Iván Cepeda
Paloma Valencia arremetió contra Iván Cepeda Foto: SEMANA

La candidata presidencial Paloma Valencia hizo una fuerte crítica a Iván Cepeda, aspirante del Pacto Histórico para 2026. La senadora del Centro Democrático recordó la cercanía del congresista con algunos personajes armados y lo cuestionó por ese hecho.

“Lo grave de Iván no es que sea el candidato de Petro, es que además es el candidato de Iván Márquez y de Iván Mordisco. Es una triple candidatura, la candidatura de los tres ivanes. Cepeda, presidente, sería el verdadero sucesor de Fidel Castro en América Latina”, aseguró Valencia.

Valencia se refiere a la cercanía que ha tenido Iván Cepeda con Iván Márquez, pues tras el acuerdo de paz, a pesar de que el antiguo comandante de las Farc incumplió los tratados, fue respaldado por Cepeda. Por su parte, Valencia ha reclamado por la falta de contundencia del Gobierno para combatir a las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco.

