Mercados votan antes que las urnas: dólar, deuda y acciones en alerta

Los mercados financieros son un termómetro de la economía y la política. La tasa de cambio, las acciones y los títulos de deuda se mueven según cómo los operadores leen la coyuntura y anticipan hechos futuros, incluidas las elecciones presidenciales.

Los comicios en los que se elegirá al presidente número 43 de Colombia han elevado la incertidumbre. Aunque los analistas ven probable un cambio de ciclo político, no hay claridad sobre quién reemplazará a Gustavo Petro. Ese escenario presionó al dólar en mayo, cuando se movió entre 3.631,57 y 3.796,87 pesos. Eso da un rango de 165 pesos, frente a uno de 127 pesos en abril. Las acciones, en cambio, mantienen el impulso alcista de 2025, jalonadas por Ecopetrol, que en 2026 se ha valorizado 44 por ciento ante la expectativa de un Ejecutivo más prohidrocarburos y de mejoras en su gobierno corporativo.

Dólar subió $50 durante este viernes en Colombia: precio oficial de cierre para el 29 de mayo

La mayor probabilidad que los mercados asignan a un triunfo de la oposición lleva a analistas como Juan David Ballén, director de Economía y Mercado de Aval Asset Management, a prever una reacción poselectoral asimétrica. Según explica, una victoria de la derecha o la centroderecha tendría un menor potencial de valorización que la desvalorización que se daría si se percibe continuidad del actual Gobierno. Además, entre primera y segunda vuelta, los mercados suelen anticipar el escenario más probable, aunque la moderación del discurso de los candidatos para atraer votantes de centro puede reducir la volatilidad inicial.

Sus cálculos indican que, si triunfan candidatos asociados a la continuidad del Gobierno, 30 días después de ser electos el dólar puede subir hasta 23 por ciento (lo que equivale a 850 pesos), la deuda pública a diez años se desvalorizaría hasta 215 puntos básicos, el riesgo país aumentaría hasta 77 por ciento y las acciones caerían cerca de 21 por ciento. Por el contrario, en escenarios favorables para el mercado, 30 días después de la elección el dólar bajaría un 11 por ciento (unos 450 pesos), el riesgo país caería 24 por ciento y las acciones subirían hasta 31 por ciento.

Felipe Campos, gerente de inversión de Alianza, considera que, tras las votaciones del domingo, si el mercado percibe una probabilidad más alta de victoria de Iván Cepeda en segunda vuelta, el dólar podría arrancar con alzas de 200 a 300 pesos e incluso llegar a impulsarse en 1.000 pesos; las tasas de los TES podrían subir del 14-15 por ciento actual hasta 16 por ciento y las acciones podrían caer de 5 hasta 20 por ciento.

Si luego del 31 de mayo la oposición sigue competitiva, pero el resultado no despeja la incertidumbre para la segunda vuelta, dólar, TES y acciones se mantendrían estables en sus niveles actuales. Por el contrario, si se ve una menor probabilidad de que gane Cepeda y mayor capacidad de agregación del voto opositor, la tasa de cambio podría bajar entre 200 y 300 pesos, las tasas de los TES caerían a 13 o 12 por ciento y las acciones subirían de 5 a 10 por ciento.

En mayo, el dólar se movió entre 3.631,57 y 3.796,87 pesos. Foto: Adobe Stock

“El nivel y la tendencia a mediano plazo de los diferentes activos dependerán de las propuestas y decisiones del nuevo Gobierno en frentes sensibles como finanzas públicas e inversión privada. De otro lado, el rol de las instituciones seguirá siendo determinante”, señala Daniel Velandia, managing director de Research de Credicorp Capital.