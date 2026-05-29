El dólar terminó la jornada de este viernes al alza. Durante todo el día mantuvo un comportamiento volátil, lo que afectó el bolsillo de los consumidores colombianos de productos importados o que se negocian en esta moneda.

Para hoy, 29 de mayo, la divisa cerró en la Bolsa de Valores en un precio de $3.696, lo que significó un aumento de $50 frente a la tasa representativa del mercado (TRM) definida por la Superfinanciera para la jornada actual, que es de $3.646.

Respecto al movimiento de la divisa desde el primer minuto de cotización, la variación fue de $51, teniendo en cuenta que el precio de apertura durante esta mañana fue de $ 3.645.

Frente a la volatilidad de la moneda, esta registra movimientos considerablemente bajos. El precio máximo que ha alcanzado durante la jornada es de $3.711, mientras que el precio más bajo registrado al cierre es de $3.641. El promedio cotizado se encuentra en $3.678.

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En cuanto a las negociaciones, hoy la moneda tuvo un volumen transaccional de 1,407 millones. El volumen promedio, por su parte, se ubicó en 919,58.

A nivel global, el índice del dólar, que compara la divisa americana con una cesta de otras 6 monedas, hoy registra un comportamiento a la baja, pues registra una variación del 0,13 %, llegando a las 98,837 unidades.

La cotización del dólar se ha movido en un terreno volátil. Foto: El País

México y EE. UU. inician negociaciones para revisar su tratado de libre comercio

México y Estados Unidos iniciaron el miércoles las negociaciones formales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que se desarrollan en medio de presiones arancelarias del gobierno de Donald Trump.

En principio, según el texto fundador del acuerdo, en el que también participa Canadá, la revisión tripartita debía concluir el 1 de julio, pero los equipos estadounidense y mexicano celebrarán negociaciones hasta el 20 del mismo mes.

El T-MEC debe revisarse cada seis años y es vital para la economía mexicana, que tiene a Estados Unidos como principal socio comercial y destino de más del 80 % de sus exportaciones.

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Marcelo Ebrard, secretario de Economía mexicano, dijo en rueda de prensa que “los ánimos son muy buenos” para la negociación y que el hecho de que exista ya un calendario demuestra la importancia que Estados Unidos le da al proceso.

Esta primera ronda de negociaciones se extenderá hasta el viernes. Una segunda se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington y la última será el 20 de julio en Ciudad de México.

La oficina comercial de Estados Unidos detalló que su delegación será encabezada a partir del jueves por el representante comercial adjunto Jeff Goettman.

Ebrard, a pregunta expresa de la prensa, dijo que México insistirá en que se eliminen los aranceles en los sectores automotriz y del acero, vitales para las exportaciones mexicanas.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum. Foto: Montaje El País

“En un enfoque sistémico no debería haber aranceles entre nosotros. Para nosotros sería muy importante lograr eso”, dijo el funcionario.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto un arancel generalizado del 50 % al acero, aluminio y cobre, que deben pagar incluso sus socios comerciales.

La industria automotriz mexicana, una de las más beneficiadas por el T-MEC, ha sido sometida a una exhaustiva revisión para determinar qué piezas, por su origen, deben pagar el arancel del 25 % impuesto por Washington.