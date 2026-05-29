Transportadores intermunicipales preparan operación especial para elecciones y piden mayores garantías de seguridad

El transporte terrestre intermunicipal se prepara para enfrentar uno de los fines de semana con mayor presión operativa del año.

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De cara a la jornada electoral del próximo domingo, empresarios del sector aseguraron que cuentan con capacidad suficiente para movilizar millones de viajeros hacia sus municipios de votación, aunque advirtieron que el éxito de la operación dependerá, en buena medida, de las condiciones de seguridad en las carreteras del país.

La Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal (ADITT) informó que las empresas afiliadas tendrán disponibles cerca de 40.000 vehículos en operación para atender la demanda esperada durante el fin de semana electoral, garantizando conectividad entre regiones y continuidad en la prestación del servicio.

La movilización adquiere relevancia si se considera que millones de colombianos continúan trasladándose hacia otros municipios para ejercer su derecho al voto. Históricamente, las jornadas electorales suelen generar aumentos importantes en el flujo de pasajeros, especialmente en corredores que conectan grandes ciudades con municipios intermedios y zonas rurales.

José Yesid Rodríguez, presidente de ADITT, aseguró que el sector cuenta con capacidad, cobertura y experiencia operativa para responder a la demanda prevista, aunque insistió en que el componente logístico por sí solo no garantiza una operación exitosa.

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Precisamente, uno de los principales llamados del gremio está relacionado con seguridad vial y orden público. Los empresarios solicitaron reforzar la presencia de Fuerza Pública en corredores estratégicos, prevenir bloqueos, reducir riesgos asociados con alteraciones del orden público y garantizar movilidad permanente durante toda la jornada electoral.

La jornada electoral representa uno de los mayores retos operativos del año para el sector. Foto: Getty Images/iStockphoto

La preocupación aparece en un momento donde la seguridad en las vías continúa siendo uno de los factores que más impacta la operación del transporte terrestre, especialmente en regiones donde persisten riesgos asociados con cierres, protestas, restricciones operativas o hechos de violencia.

El sector también pidió activar pólizas de seguros y mecanismos institucionales de respaldo que permitan responder rápidamente frente a contingencias que puedan afectar la prestación del servicio público de pasajeros.

Además de la logística y la seguridad, los empresarios hicieron un llamado a los viajeros para programar desplazamientos con anticipación, evitar compras de última hora y adquirir tiquetes únicamente a través de canales autorizados, buscando reducir riesgos relacionados con informalidad o fraude.

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Para el sector transportador, la operación electoral representa mucho más que un aumento temporal de pasajeros. También funciona como una prueba de capacidad logística para un sistema que continúa siendo uno de los principales mecanismos de conexión entre ciudades intermedias, municipios y zonas apartadas del país.

Con miles de vehículos preparados y una demanda proyectada al alza, el desafío ahora será garantizar que la operación pueda desarrollarse sin interrupciones y con condiciones suficientes para asegurar movilidad en una de las jornadas más importantes del calendario democrático colombiano.