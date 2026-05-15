Disidencias de las Farc suspenden “operaciones militares” contra la Fuerza Pública por las elecciones 2026: hicieron advertencia

Las disidencias de las Farc emitieron un comunicado en el que informaron sobre la “suspensión de operaciones militares ofensivas” contra la Fuerza Pública en medio de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo 31 de mayo en todo el país.

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De acuerdo con el grupo armado, los ataques van a suspenderse desde el próximo 20 de mayo a las 00:00 y hasta el 10 de junio a las 00:00 en todo el país.

No obstante, hicieron una advertencia por si durante estos días se presentan operaciones en su contra.

“Nos reservamos el derecho a la legítima defensa ante cualquier agresión de las fuerzas del Estado colombiano o estadounidense, u otro actor armado contra nuestras unidades”, dijeron.

Imagen referencia de las disidencias de las Farc. Foto: AFP

Asimismo, las disidencias aseguraron que con esto se brindarán las condiciones de “tranquilidad” suficientes para que los colombianos salgan a las calles y puedan asistir masivamente a las urnas, donde se tomará una de las decisiones más “trascendentales” para Colombia.

De igual forma, enviaron un mensaje: “Esperamos que esta decisión se aparte del guerrerismo, la politiquería y el paramilitarismo que algunos candidatos pretenden posicionar”.

“Rechazamos los actos de manipulación mediática y política que, por estos días, buscan convertir nuestras acciones militares y defensivas en instrumento para imponer en las urnas una visión retrógrada que el pueblo colombiano siempre ha rechazado con su memoria y su lucha”, agregaron.

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En el comunicado, los guerrilleros también aseveraron que se necesita paz con justicia social, una solución política al conflicto armado, el bienestar del pueblo colombiano y transformaciones estructurales en todo el país.

“Confiamos plenamente en la sabiduría del pueblo colombiano. Esperamos que, una vez más, la conciencia social, la coherencia y la necesidad de transformar al país sepan vencer”, concluyeron.

Pese a este anuncio hecho por las disidencias de las Farc, todavía las alarmas están encendidas por cuenta de las acciones de los grupos armados de cara a los comicios del 31 de mayo.

Este es el comunicado completo de las disidencias en el que anuncian la suspensión de la ofensiva contra la Fuerza Pública. Foto: API

De hecho, se han conocido algunas denuncias de cómo miembros de estas organizaciones están amenazando a las personas para que voten por determinado candidato.

Por lo mismo, las autoridades continúan adelantando estrategias con el fin de garantizar que las elecciones se puedan llevar de manera libre en todo el territorio nacional.