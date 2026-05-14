Militares y policías secuestrados por las disidencias de las Farc, hicieron duro reclamo al gobierno por abandonarlos

Militares y policías que se encuentran secuestrados por las disidencias de las Farc de alias Iván Mordisco, le hicieron un duro reclamo al presidente Gustavo Petro, por lo que consideraron los dejaron abandonados en cautiverio.

Los soldados Stiven Ruiz, Juan David Buitrón, Hamerson Adrián Guacheta, Javier García, Víctor Yepes, y el Policía, José Larrahondo, Harold Martínez, le pidieron al gobierno que nos escatime esfuerzos para que puedan regresar con sus familiares.

Los uniformados, que en algunos casos cumplen más de un año secuestrados, indicaron que aunque cuentan con un buen trato, el Estado no se ha pronunciado por ningún medio.

“Solo nuestros familiares son los que han velado por nuestra liberación, en cambio el Estado solo se ha pronunciado haciendo tareas ofensivas, con bombardeos”, dijo uno de los uniformados.

Otro de los militares pidió al gobierno que se llegue a un pronto diálogo para que se pueda dar la liberación todos los uniformados que en este momento se encuentran secuestrados.

La situación de los militares y policías secuestrados revivió el episodio reciente, en donde el ELN anunció un juicio revolucionario en contra de dos agentes del CTI y dos policías que mantiene en cautiverio.

El video difundido por la guerrilla generó un rechazo generalizado contra el grupo criminal. Familiares de los secuestrados por la guerrilla también le reclamaron al gobierno Petro, y le indicaron que su Paz Total había fracasado y además había abandonado a quienes están hoy privados de la libertad.

“Que por favor nos dé la cara, nos dé la cara, nos atienda y que se coloque en nuestros zapatos, porque no es justo que estos funcionarios estén en el olvido, hayan quedado en el olvido. El señor presidente nunca se ha pronunciado al respecto, nunca”, dijo Yariel Macualo, esposa de uno de los agentes del CTI secuestrados.