Indignación en Fusagasugá: señalado homicida, con antecedentes por hurto, fue enviado a casa por cárcel

Un hecho de intolerancia se convirtió en homicidio y ahora en injusticia, de acuerdo con las de la comunidad en el municipio de Fusagasugá. Luego de una rigurosa investigación de la Policía, de un operativo y proceso de judicialización de la Fiscalía, un juez decidió enviar para la casa a un presunto asesino.

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El caso ocurrió en un establecimiento público donde ocurrió un altercado entre dos clientes; uno sacó un arma de fuego y disparó al otro. No hubo un momento de duda; el asesino utilizó el arma y acabó con la vida de su rival. La víctima quedó en el sitio; su asesino huyó.

Fueron varias las personas que presenciaron la escena y que se convirtieron en testigos. El señalado asesino, con antecedentes por hurto y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, se volvió un prófugo de la justicia.

“El detenido sería el responsable de los hechos de intolerancia ocurridos el pasado 3 de mayo de 2026, en el barrio El Vergel, donde al parecer accionó un arma de fuego, ocasionándole la muerte a John Bairon Rodríguez Torres”, dijo el coronel Mauricio Arley Herrera, comandante de Policía Cundinamarca.

Señalado asesino fue enviado a casa por cárcel en Fusagasuga. Foto: Suministrada (API)

La investigación que adelantaron los policías de la Sijín en el departamento de Cundinamarca permitió establecer la plena identidad del responsable de disparar en contra de la víctima, además de la intención que tenía de huir de la zona a través de los buses de servicio intermunicipal.

La Fiscalía presentó todos los elementos de prueba en contra del señalado y solicitó a un juez una medida de aseguramiento, que lo enviaran a la cárcel no solo porque representa un peligro para la sociedad, sino porque en su contra existe un listado de hechos criminales que lo convierten en reincidente.

“La captura se realizó en el sector de La Gran Vía, municipio de Tena, mediante orden emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones mixtas. De acuerdo con las investigaciones adelantadas por las autoridades, se recolectaron elementos materiales probatorios y evidencia física que condujeron a la ubicación y posterior detención del implicado”, dijo el oficial.

Señalado asesino fue enviado a la casa por cárcel en Fusagasugá. Foto: Suministrada (API)

El problema, de acuerdo con la denuncia, es que el juez decidió enviarlo para la casa a pesar del prontuario que corría en contra del señalado asesino; le otorgó el beneficio a pesar de que la Fiscalía y la Policía insistieron en el peligro que representa para la sociedad.