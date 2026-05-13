Robo de película en joyería del centro de Bogotá: ladrones se hicieron pasar por policías

La delincuencia en Bogotá sigue azotando a los ciudadanos de bien. La semana pasada se presentó un millonario robo que superaría los 100 millones de pesos en una joyería ubicada en pleno centro de Bogotá, más exactamente en la carrera 10 con calle 9.

Hasta ese local dedicado a la venta de joyas llegaron al menos tres hombres luciendo chaquetas similares de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín), para supuestamente llevar a cabo un allanamiento.

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Posteriormente, uno de los delincuentes empezó a violentar al propietario de la joyería, antes de propinarle un impacto de bala.

En entrevista con Noticias Caracol, habló la esposa del comerciante que resultó herido por los delincuentes. Dijo que el hombre se encuentra en delicado estado de salud.

“Mi esposo en estos momentos está en estado bastante delicado. La bala le afectó varios órganos, está en sedación, con tubo, y tiene varios golpes en la cabeza”, dijo la mujer del comerciante en el noticiero citado anteriormente.

Además del comerciante, otra persona resultó herida. Desde la Policía Metropolitana de Bogotá se refirieron a este hecho que sigue preocupando a los comerciantes de la ciudad.

“Al parecer, tres hombres ingresan con chaquetas alusivas a la Sección de Investigación Criminal (Sijín) con la intención de cometer hurto; estas personas realizan varios disparos dejando como resultado dos personas heridas, quienes son trasladadas de manera inmediata a un centro asistencial con el fin de prestarles los primeros auxilios”, dijo el teniente coronel Andrés Melenje.

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Las autoridades investigan si, además, uno de los delincuentes habría resultado lesionado tras el rebote de un proyectil en uno de los vidrios de seguridad del local.

Al final, aprovechando el alto flujo de vehículos y peatones por la zona, los tres delincuentes escaparon en motocicletas por la carrera décima sin dejar rastro.

Ahora, las autoridades se encuentran analizando las cámaras de seguridad para tratar de identificar a los delincuentes, capturarlos y llevarlos ante la justicia.