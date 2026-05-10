Mujer enfrentó a ladrón en Bogotá y evitó el hurto de sus pertenencias: video es tendencia en redes sociales

Un nuevo caso de inseguridad se presentó en la ciudad de Bogotá, en la localidad de Chapinero, cuando un hombre de 27 años y por medio de la modalidad de raponazo intentó sustraer las pertenencias de una mujer que se desplazaba por la zona.

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Al momento del suceso, la mujer enfrentó al ladrón y logró alertar a la comunidad del sector, la cual retuvo al implicado hasta el momento de la llegada de las autoridades.

La mujer se aferró al bolso que intentó ser robado y, por medio de pedidos de auxilio, logró que diversos ciudadanos de un local comercial salieran en su ayuda para la posterior reducción del presunto delincuente.

Autoridades capturaron a un hombre de 27 años que intentó robarle sus pertenencias a una mujer en la localidad de Chapinero. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/8MCJOs7LMM — Revista Semana (@RevistaSemana) May 10, 2026

“En el marco de la estrategia ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’, uniformados de la Estación de Policía Chapinero capturaron a una persona señalada de hurtar un celular mediante la modalidad de raponazo en el sector de Chapinero Alto”, destaca la Policía de Bogotá.

Las autoridades de la ciudad confirman que los hechos se registraron cuando los policías realizaban labores de patrullaje y fueron alertados, a través del dispositivo móvil PDA, sobre la retención de un presunto delincuente por parte de la ciudadanía en vía pública.

Al llegar al lugar, los uniformados observaron a una persona que era señalada por la comunidad, la cual momentos antes habría despojado a una mujer de su celular y posteriormente emprendió la huida.

Las autoridades confirman que el capturado, de 27 años, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto.

Ciudadano de 27 años capturado por hurto en Bogotá. Foto: Policía Nacional

Junto a esto, la Policía Nacional reitera el llamado a la ciudadanía para denunciar de manera oportuna cualquier hecho delictivo y continuar trabajando de manera articulada por la seguridad de la capital.

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Por medio de la línea 123, los ciudadanos pueden reportar los casos de inseguridad que se presentan en la ciudad o entregar información que permita la captura de las bandas criminales de la ciudad.