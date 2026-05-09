Policía de Bogotá capturó a dos presuntos delincuentes en el barrio Restrepo; uno de los detenidos contaba con 24 anotaciones

En un operativo adelantado por las autoridades en el barrio Restrepo, en el sur de Bogotá, fueron capturados varios presuntos delincuentes señalados de participar en robos a locales comerciales de la zona.

Reportan muerte de un hombre en el centro comercial Nuestro Bogotá: Lo hallaron en un ascensor

La acción fue liderada por unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, luego de varias semanas de seguimiento e investigaciones que permitieron identificar a los integrantes de la estructura delincuencial.

Estos 2️⃣ hombres pensaron que la madrugada les favorecía para hurtar, pero fue su último día en libertad.



Violentaron la cerradura de una bodega en el #Restrepo. Fue así que, tras la alerta a las patrullas, fue capturado uno en el interior y su cómplice, que lo esperaba en moto. pic.twitter.com/tIf2gVT5jL — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) May 9, 2026

En los videos entregados por las autoridades se observa a los delincuentes, los cuales ingresaron a un local comercial del cual sustrajeron diversos elementos. Al momento de emprender la huida, son sorprendidos por unidades de la Policía Nacional, las cuales realizaron la captura.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue el amplio prontuario criminal de uno de los detenidos. Según el reporte oficial, este hombre registra 24 anotaciones judiciales por diversos delitos.

“Estos hombres pensaron que la madrugada les favorecía para hurtar, pero fue su último día en libertad. Violentaron la cerradura de una bodega en el #Restrepo. Fue así que, tras la alerta a las patrullas, fue capturado uno en el interior y su cómplice, que lo esperaba en moto”, señala la Policía de Bogotá.

Los capturados deberán responder ante las autoridades por los robos cometidos. Foto: Getty Images

Por su parte, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho delictivo y suministrar información que permita identificar a bandas dedicadas al hurto en la ciudad.

Por medio de la línea 123, las personas pueden reportar cualquier situación fuera de lo común o entregar información para la captura de las bandas delincuenciales de la ciudad.

Los capturados fueron puestos a disposición de los entes de control y deberán responder por los delitos que se les atribuyen mientras avanza el proceso judicial.

La Policía Metropolitana aseguró que continuará desarrollando estrategias de vigilancia y control en sectores comerciales de Bogotá con el objetivo de combatir el hurto y garantizar la seguridad de comerciantes y residentes.