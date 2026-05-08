Un hombre de 29 años murió este viernes, 8 de mayo, en el centro comercial Nuestro Bogotá, ubicado en el barrio Álamos de la localidad de Engativá.

De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, a eso de las 8:30 a.m. de este viernes 8 de mayo, una patrulla de vigilancia que adelantaba labores de patrullaje cerca al centro comercial, fue alertada sobre una persona que, al parecer, había caído desde un cuarto piso.

Al llegar los uniformados al centro comercial Nuestro Bogotá, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre al interior de un ascensor de un restaurante.

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Por el momento, se desconocen las causas puntuales que rodearon la muerte de este joven.

Desde el centro comercial Nuestro Bogotá no se han pronunciado al respecto, sobre este lamentable hecho.

Entre tanto, la investigación fue asumida por el CTI de la Fiscalía General de la Nación, quien adelanta las labores de policía judicial para poder esclarecer estos hechos.

Vale recordar que, a finales del año pasado, más exactamente el 29 de diciembre, se registró otra tragedia en el Centro Comercial Santafé, en Bogotá, después de que las autoridades confirmaran la muerte de una mujer.

Según confirmó la emisora La FM en ese entonces, todo se habría tratado de un suicidio, tal como quedó registrado en las cámaras de seguridad del lugar. Inicialmente, el caso fue un misterio, ya que la mujer, de aproximadamente 65 años, fue encontrada sin vida en el lugar.

El medio mencionado anteriormente informó que las autoridades revisaron los registros fílmicos y en ellos estaría la secuencia completa que permitió establecer cómo ocurrió todo.

La mujer ingresó al centro comercial pocos minutos después de la hora de apertura y caminó directamente hacia la zona denominada Perú, que está ubicada en el tercer piso del sitio.