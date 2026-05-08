Este fin de semana, Bogotá se prepara para una de las celebraciones más importantes del año con un despliegue institucional de amplio espectro. Con el objetivo de transformar la tendencia histórica de riñas y altercados durante el Día de la Madre, el Distrito ha activado un dispositivo de seguridad y convivencia que involucra a múltiples secretarías y a la Fuerza Pública para garantizar el orden en las 20 localidades de la ciudad.

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El plan de acción, diseñado para proteger tanto los entornos comerciales como los residenciales, se fundamenta en la prevención del delito y la atención oportuna de casos de violencia intrafamiliar y de género.

El despliegue busca mejorar la seguridad durante el Día de la Madre en Bogotá Foto: GUILLERMO TORRES REINA

Despliegue operativo y vigilancia tecnológica

La Policía Metropolitana de Bogotá ha destinado un despliegue de 2.100 uniformados que reforzarán la vigilancia en puntos estratégicos. Este esfuerzo se complementa con el uso de herramientas de alta tecnología para el monitoreo en tiempo real:

Vigilancia aérea: Uso de drones (SIART) y el apoyo constante del helicóptero ‘Halcón’.

Uso de drones (SIART) y el apoyo constante del helicóptero ‘Halcón’. Megatomas y patrullajes: Realización de 30 intervenciones masivas y patrullajes mixtos con el Ejército Nacional en ocho localidades priorizadas, entre las que destacan Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Santa Fe.

Realización de 30 intervenciones masivas y patrullajes mixtos con el en ocho localidades priorizadas, entre las que destacan Kennedy, Suba, Ciudad Bolívar y Santa Fe. Control en zonas de rumba: Presencia de gestores de convivencia en 15 sectores de alta afluencia nocturna, como la Zona T, Galerías, Modelia y la avenida Primero de Mayo, operando en horarios críticos desde la noche del viernes hasta la madrugada del lunes.

El llamado de las autoridades es a priorizar el dialogo ante cualquier posible conflicto. Foto: Getty Images

Enfoque de género y protección a la mujer

Dada la sensibilidad de la fecha, la administración distrital ha instalado un Puesto de Mando Unificado (PMU) con enfoque de género. La Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Integración Social lideran las estrategias para prevenir y responder a violencias basadas en género:

Línea Púrpura Distrital: Atención las 24 horas a través del 01 8000 112 137 para orientación jurídica y psicosocial.

Atención las 24 horas a través del 01 8000 112 137 para orientación jurídica y psicosocial. Atención en salud: Presencia de servicios jurídicos en hospitales clave como Kennedy, Meissen, Suba y Engativá, con turnos extendidos hasta la medianoche.

Presencia de servicios jurídicos en hospitales clave como Kennedy, Meissen, Suba y Engativá, con turnos extendidos hasta la medianoche. Comisarías de Familia: Las sedes de Engativá 1 y el Centro de Atención Familiar (CAF) funcionarán las 24 horas, respaldadas por el canal telefónico ‘Una Llamada de Vida’ para proteger la integridad de los miembros del hogar.

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Convivencia y economía popular

El dispositivo no solo se limita al control policial; desde la Secretaría de Gobierno se desplegaron equipos de Diálogo Social para acompañar las zonas gastronómicas y comerciales. El llamado institucional enfatiza el consumo responsable de alcohol y el uso del diálogo como única herramienta para resolver diferencias familiares.

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“Queremos que el regalo para nuestras madres sea la tranquilidad”, señaló el secretario de Gobierno, Gustavo Quintero.

Ante cualquier emergencia o hecho delictivo, las autoridades reiteran el uso de la Línea 123 como canal principal de respuesta inmediata.