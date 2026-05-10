Es joya en Europa y eligió al Congo para el Mundial 2026: Colombia suma una preocupación

Uno de los rivales de la Selección Colombia en el próximo Mundial 2026 es la RD del Congo. A los africanos la Tricolor deberá enfrentarse en la fecha 2 de la fase de grupos, donde comparten la zona K junto a Uzbekistán y Portugal.

Dicha nación africana llegó a la cita orbital tras haber superado el repechaje que se jugó a finales de marzo pasado. A Jamaica la dejó en el camino, haciéndose su lugar en la competencia que inicia el próximo 11 de junio.

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Previo al magno evento del balompié que ocurre cada cuatro años, Congo ha decidido ejecutar una ‘jugada maestra’ para mostrarse algo más competitivo en el Mundial. Al ser la segunda vez que asista, no quiere ir solo a participar, sino que busca competir.

La manera que encontraron para ser más fuertes fue atraer jugadores que tuvieron alguna relación con dicha nación y convencerlos por defender los colores del Congo. Varios de los apuntados juegan en las mejores ligas de Europa, lo que los permitiría hacer más frente a sus contrarios.

Uno de los primeros nombres que ya se decidió por RD del Congo en lugar que por la Selección de Bélgica fue el de Jorthy Mokio. Esta joya de 18 años milita en Ajax de Países Bajos y se desempeña como central.

Jorthy Mokio, del Ajax de Países Bajos. Foto: ANP via Getty Images

Según lo dio a conocer el reconocido periodista deportivo, Fabrizio Romano: “Jorthy Mokio ha tomado su decisión: representará a la selección nacional de la República Democrática del Congo y no a Bélgica”.

Esta noticia impacta de manera directa a la Tricolor, así como a Néstor Lorenzo, quien deberá ajustar la estrategia que tenía planteada para enfrentarse a los africanos. Si bien Congo no parece potencia de su continente, al sumar futbolistas de ligas importantes del Viejo Continente se puede mostrar como un equipo más complicado de derrotar.

Jorthy Mokio lo confirma

En entrevista con De Telegraaf, de Países Bajos, Mokio se refirió a su decisión final relacionada al país que representará. A su vez, le hizo un aviso al cuerpo técnico del Congo, de cara a la Copa del Mundo que se aproxima.

“La pregunta sigue siendo si eso sería posible, dadas las normas. Es fantástico que Congo haya logrado clasificarse. Si fuera factible y me convocaran, sin duda estaría listo. Y si no, apoyaré al equipo desde aquí, junto con la afición”, señaló dejando la puerta abierta.

A su vez puntualizó sobre los motivos que lo llevaron a inclinarse por dicha nación: “Como ya indiqué, se trata principalmente de una cuestión de sentimientos. Ya habían mostrado interés antes, pero en aquel entonces yo era demasiado joven para tomar una decisión definitiva”.

Tras haber meditado todo por un buen tiempo, el anuncio fue una cuestión de formalismos: ”Con el tiempo, mis sentimientos hacia el país de mis raíces se han fortalecido. Siento que ahora es el momento adecuado para seguir ese sentimiento y darle un rumbo”.

Previo a la cita mundialista quien sería rival de Colombia ha jugado de manera constante en Eredivisie. También sumó minutos en Champions, así como en Europa League.