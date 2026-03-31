¿Cuándo es el partido de la Selección Colombia contra RD Congo en el Mundial 2026?

Todo está listo. La Selección Colombia conoció a un nuevo rival en el Grupo K del Mundial 2026 tras el repechaje FIFA que se jugó en México. Se trata de la República Democrática del Congo, que venció a Jamaica por la mínima diferencia (1-0) en el estadio Akron de Zapopan, Guadalajara, México. Así las cosas, la Tricolor de Néstor Lorenzo empieza a preparar los tres partidos de la fase de grupos.

Además de la Selección Colombia y la República Democrática del Congo, el Grupo K ya estaba compuesto por la Portugal de Cristiano Ronaldo y la Uzbekistán de Fabio Cannavaro desde el sorteo del pasado 5 de diciembre de 2025.

Al final, ese 1-0 del alargue le sirvió al Congo para meterse en la fase de grupos y ahora se citará con la Selección Colombia el próximo 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara, por la segunda fecha del Grupo K, a partir de las 9:00 p.m., hora colombiana.

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