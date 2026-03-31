Árbitro Facundo Tello se lesionó en pleno RD Congo vs. Jamaica: insólita acción le da la vuelta al mundo

Le da la vuelta al mundo la lesión del árbitro Facundo Tello, quien fue el encargado de impartir justicia en el partido de El Congo contra Jamaica por el repechaje intercontinental 1 al Mundial 2026.

La imagen de la tendencia tuvo lugar sobre los 111′ del tiempo extra. Los encargados de la transmisión oficial del evento volcaron su atención al argentino Facundo Tello, quien mostraba evidentes señales de dolor y se tocaba la punta de su pie izquierdo.

Mientras esto ocurría, los jugadores de El Congo y Jamaica se acercaron a brindarle su apoyo al colegiado. En un instante, los futbolistas se alejaron de la situación y solo quedó Tello con su asistente de línea, evaluando la magnitud de lo ocurrido.

MOMENTO HISTÓRICO



El árbitro argentino, Facundo Tello, "se rompió" mientras pitaba el Jamaica vs República Democrática del Congo.



Aquejó una lesión de rodilla que provocó el CAMBIO DE ÁRBITRO.



SUCEDIÓ EN EL AKRON. LA MAGIA MUNDIALISTA EN MÉXICO.pic.twitter.com/GXkxAqVM5s — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) March 31, 2026

Atención, Colombia: Golazo de RD Congo que estuvo cerca de ser anulado y que lo mete al Mundial 2026

En ese momento también ingresó al campo un delegado de la Fifa, quien sostuvo un breve diálogo con Tello, teniendo en cuenta la importancia de lo que estaba ocurriendo y la inmediatez con la que debían resolver la situación.

Todo se dio en un contexto de toma rápida de decisiones: El Congo ganaba 1-0, Jamaica tenía la presión de empatar o remontar, y faltaban casi nueve minutos reglamentarios, más lo añadido, para que se acabaran las acciones en el campo de juego.

¿Quién reemplazó a Facundo Tello en el partido?

Como Tello no pudo continuar, tuvo que ser reemplazado y el cuarto árbitro, Darío Herrera, tomó el control del compromiso como colegiado central. Así las cosas, Herrera impartió justicia en el último tramo del compromiso, mientras Facundo Tello se retiraba entre lagrimas.

Darío Herrera (en imagen) entró a reemplazar a Facundo Tello. Foto: FIFA via Getty Images

En cuanto al partido, El Congo se impuso con ese 1-0 sobre Jamaica y dio el golpe en el repechaje. Con eso, los africanos entraron al grupo K del Mundial 2026, donde comparten zona con Colombia, Uzbekistán y Portugal.

Se trató de un partido que era clave para la Selección Colombia, pues de allí saldría su último rival en el grupo K. Ya con el tridente completado, la Tricolor empieza a preparar su desempeño en la cita orbital.