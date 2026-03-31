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Golazo de El Congo fue anulado y salvó a Jamaica: mágica jugada colectiva en el repechaje al Mundial 2026

Se dio en apenas tres minutos de partido y le acabó dando la vuelta al mundo, tratándose de una destacada jugada colectiva.

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Redacción Deportes
31 de marzo de 2026, 5:11 p. m.
A Cédric Bakambu, de El Congo, le anularon un gol contra Jamaica por fuera de juego.
A Cédric Bakambu, de El Congo, le anularon un gol contra Jamaica por fuera de juego. Foto: Getty Images

Corrían apenas 4′ del primer tiempo en el partido entre El Congo y Jamaica, este martes, 31 de marzo, válido por el repechaje intercontinental 1 al Mundial 2026, cuando se dio la primera acción de peligro de cara al pórtico de Jamaica.

El Congo atacaba y armó una destacada jugada colectiva. Fue tan bien valorada por los espectadores y la prensa que incluso llegaron a compararla con el famoso Barcelona de Pep Guardiola, que tocaba el balón y así enamoró al mundo.

Sin embargo, en la definición había un fuera de lugar, no solo del definidor Cédric Bakambu, sino de varios futbolistas de El Congo que esperaban la pelota para empujarla al fondo de la portería. Era el 1-0, pero terminó anulado y le dio un respiro a Jamaica.

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Un primer tiempo sin goles

A pesar de ese gol anulado, el partido terminó 0-0 en el primer tiempo y todo quedó aplazado para la segunda mitad. Ambas selecciones dejaron ver sus ganas de romper la paridad, pero la falta de definición las condenó de cara al descanso.

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Este martes es una fecha trascendental de cara al Mundial 2026. El Congo y Jamaica juegan luego de que terminaron los repechajes europeos a la cita orbital, por lo que, poco a poco, se van conociendo los cupos faltantes en el torneo de fútbol más importante del planeta.

Cabe recordar que quien gane este compromiso entrará al grupo K junto a Colombia, Uzbekistán y Portugal en el Mundial 2026.

El Congo vs. Jamaica por el repechaje intercontinental al Mundial 2026.
El Congo vs. Jamaica por el repechaje intercontinental al Mundial 2026. Foto: Getty Images

En cuanto al repechaje intercontinental faltante, solo faltará por definir la llave entre Bolivia e Irak, que jugarán este mismo martes, pero a partir de las 10:00 p. m. (hora colombiana). Es cuestión de tiempo para que United 2026 conozca por completo a los 48 equipos que pelearán, mano a mano, por quedarse con la gloria más grande en el deporte balompié.