Atención, Colombia: golazo de RD Congo que estuvo cerca de ser anulado y que lo mete al Mundial 2026

La República Democrática del Congo cumple con el favoritismo y supera a Jamaica para meterse al Mundial 2026. Al país africano, que esperaba ser ganador de una fase previa por su posición en el ranking Fifa, por fin le hicieron válida una anotación y pudo celebrar en pleno tiempo extra.

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Un tiro de esquina sobre el minuto 99 del alargue fue el momento clave para que la República Democrática del Congo pudiera abrir el marcador y así tomar ventaja en un partido cerrado, muy táctico, lento en las opciones de gol y con pocas ideas en la zona ofensiva.

De esta manera, El Congo evita ir a los penaltis y da un respiro en sus caminos hacia el Mundial 2026. El gol de Axel Tuanzebe tras el tiro de esquina dio esa serenidad para los minutos finales y así clasificar al Mundial e instalarse en el grupo K con la Selección Colombia, la Portugal de Cristiano Ronaldo y Uzbekistán.

RD CONGO NA FRENTE DA JAMAICA!!!!!!!!!



GOL DO TUANZEBE!



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Por si fuera poco, este partido tuvo algo nunca antes visto, pues el juez central Facundo Tello se lesionó y no pudo continuar dirigiendo el partido del repechaje Fifa. El árbitro sintió muchos dolores tras un golpe previo y le tocó al asistente Darío Herrera hacerse cargo de los minutos finales.

A República Democrática del Congo ya le habían anulado goles

Corrían apenas cuatro minutos del primer tiempo cuando se dio la primera acción de peligro de cara al pórtico de Jamaica tras una gran avanzada de la República Democrática del Congo. Los africanos atacaron y armaron una destacada jugada colectiva.

A Cédric Bakambu, de El Congo, le anularon un gol contra Jamaica por fuera de juego. Foto: Getty Images

Fue tan bien valorada por los espectadores y la prensa, que incluso llegaron a compararla con el famoso Barcelona de Pep Guardiola, que tocaba el balón y así enamoró al mundo. Lastimosamente, en el último toque de pelota, el anotador fue pillado en offside y no pudieron celebrar.

En la definición, no solo Cédric Bakambu fue observado en fuera de lugar, sino varios futbolistas de El Congo, que esperaban la pelota para empujarla al fondo de la portería, estaban en posición ilícita. Era el 1-0, pero terminó anulado y le dio un respiro a Jamaica. Era uno de los golazos de la jornada del repechaje de la Fifa.

Al final, ese 1-0 del alargue le sirvió a El Congo para meterse en la fase de grupos y ahora se citará con Colombia el próximo 23 de junio en el estadio Akron de Guadalajara, por la segunda fecha del grupo K.