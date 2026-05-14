El Metro de Medellín anunció una ampliación especial en su horario de operación con motivo del concierto gratuito que ofrecerá el cantante paisa Maluma en la capital antioqueña. La medida busca facilitar la movilidad de miles de asistentes que llegarán al evento del ‘Pretty Boy’ y evitar congestiones masivas al finalizar la presentación.

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La empresa de transporte confirmó que el sistema operará con un horario mayor al habitual debido a la alta afluencia de público esperada para el espectáculo. Específicamente, el Metro estará en funcionamiento hasta las 11:30 p. m. La extensión horaria aplicará principalmente en las líneas cercanas a la plaza Botero, es decir, las A y B.

Metro de Medellín también recomendó a los asistentes al evento tener recargada la tarjeta antes de las 11:00 p. m., debido a que no estarán disponibles las taquillas después de esa hora.

El Metro de Medellín se prepara para dar soluciones frente al concierto de Maluma. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

Estaciones con funcionamiento extendido por concierto de Maluma

Estación Acevedo

Estación Bello

Estación Caribe

Estación Envigado

Estación Estadio

Estación Exposiciones

Estación Industriales

Estación Itagüí

Estación La Estrella

Estación Madera

Estación Niquía

Estación Poblado

Estación Sabaneta

Estación San Antonio

Estación San Javier

Estación Santa Lucía

Las autoridades locales también anunciaron dispositivos especiales de seguridad y acompañamiento para la jornada. La Alcaldía de Medellín indicó que se realizarán controles de ingreso, monitoreo mediante cámaras y presencia policial en los alrededores del estadio y de las estaciones del Metro con mayor flujo de pasajeros.

El Metro de Medellín recordó además que durante eventos masivos anteriores se han registrado incrementos significativos en el número de usuarios movilizados. En conciertos y festivales recientes, algunas estaciones superaron ampliamente su promedio habitual de pasajeros diarios.

Por ahora, las autoridades recomendaron a los asistentes planear con anticipación sus desplazamientos, utilizar transporte público y seguir las instrucciones logísticas divulgadas a través de canales oficiales para evitar contratiempos durante la jornada del concierto.

Maluma estuvo presente en la Met Gala por quinta vez. El artista optó por un diseño de Tom Ford bajo la dirección creativa de Haider Ackermann. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido como Maluma, nació en Medellín y mantiene una fuerte relación con la ciudad, donde frecuentemente desarrolla proyectos sociales, culturales y musicales. Por ello, el famoso artista nacional realizará este evento gratuito en la capital antioqueña, es una muestra de agradecimiento y cariño con la ciudad que lo vio nacer.

El cantante se convirtió en una de las figuras colombianas más reconocidas de la música urbana a nivel internacional después del éxito de canciones como “Hawái”, “Felices los 4” y “Sobrio”, además de llevarse un Latin Grammy, varios MTV Awards y Premios Juventud.