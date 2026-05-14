El inesperado hallazgo que agrava la crisis de agua en Cartagena: acá los detalles

La capital del departamento de Bolívar, Cartagena, recientemente se ha enfrentado a una crisis asociada a la falta de agua para abastecer las necesidades de sus habitantes.

Crisis por el agua en Cartagena: se informó el inicio de racionamiento que afectaría la ciudad

Sin embargo, en medio de toda esta contingencia, se hizo un hallazgo que estaría agudizando aún más esta crisis. Según información difundida por Aguas de Cartagena, empresa encargada de este importante servicio público, la denominada Planta de Tratamiento El Bosque registra alteraciones en su operación, luego de que se presentara una proliferación de microalgas en el agua cruda que llega para ser tratada.

Microalgas en el agua de Cartagena. Foto: 123fr

La Planta de Tratamiento El Bosque es la que abastece aproximadamente al 90 % de la ciudad; por ende, una situación como esta genera gran preocupación en las zonas donde el preciado líquido ha tenido que ser suspendido.

La empresa encargada ya informó previamente la medida de racionamiento sectorizado que empezaría a funcionar con el fin de estabilizar la crisis.

Esta contingencia se ha venido presentando por diferentes factores, entre los que están las conexiones ilegales, que pueden afectar la presión del sistema, así como la creciente demanda del servicio, que supera en gran medida la capacidad operativa de las plantas de tratamiento.

¿Cómo saber qué sectores tendrán racionamiento?

Según lo indicado por Aguas de Cartagena, la programación de los diferentes grupos de barrios se publicará a través de la página web oficial.

“Las suspensiones se realizan de manera sectorizada y rotativa, por grupos de barrios, de lunes a sábado, en el horario de 8:00 a. m. a 6:00 p. m., y la programación se comunicará diariamente a través de www.acuacar.com, en la sección de mantenimientos programados, así como en las redes sociales Facebook, Instagram, X (Twitter) y LinkedIn”, reza el comunicado difundido por ACUACAR.

Racionamiento de agua en Cartagena. Foto: Getty Images

Recomendaciones

Hacer uso eficiente del agua.

Tener reservas de agua para las necesidades básicas.

Evitar lavar los carros repetidamente.

Evitar la realización de actividades que impliquen un alto consumo de agua, como el llenado de piscinas o el lavado de fachadas.

Es importante mencionar que la conciencia ciudadana sería la mejor aliada en medio de las condiciones críticas que está atravesando la ciudad.

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Hay que recordar la gran crisis que generó la reducción de los niveles de los embalses en la ciudad de Bogotá, lo que provocó que medidas como las adoptadas en Cartagena fueran un pilar fundamental para la recuperación de la capacidad operativa.

De igual modo, la comunidad debe estar al tanto de los comunicados oficiales difundidos por las autoridades competentes para conocer cómo va avanzando esta situación.