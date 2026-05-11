Crisis por el agua en Cartagena: se informó el inicio de racionamiento que afectaría la ciudad

A partir del lunes 11 de mayo de 2026, Cartagena entra en una nueva fase de restricciones en el servicio de acueducto.

La empresa Aguas de Cartagena oficializó el inicio de una medida de racionamiento sectorizado en toda la ciudad, una decisión operativa tomada ante la imposibilidad técnica de mantener el suministro de manera continua y estable.

Esta contingencia, que escala la crisis hídrica en la capital de Bolívar, responde a una combinación de factores técnicos y sociales que han llevado el sistema al límite de su capacidad.

Preocupación en Cartagena por anuncio de racionamiento de agua. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las causas detrás del racionamiento

De acuerdo con la compañía, la reducción en la producción de agua potable en las plantas de tratamiento se debe a tres problemas críticos:

Calidad del agua cruda: Variaciones inesperadas en las fuentes de captación han obligado a realizar lavados de filtros con una frecuencia mucho mayor a la habitual para garantizar que el agua sea apta para el consumo humano. Conexiones ilegales: Se ha detectado un incremento preocupante de defraudación de fluidos, lo que resta presión y caudal al sistema formal. Demanda desmedida: El consumo actual de la ciudadanía ha superado los niveles que la infraestructura existente puede soportar, generando un desbalance en la red.

Detalles y cronograma de suspensiones

Aunque la medida es de carácter general, los cortes se realizarán de manera programada y sectorizada para asegurar un abastecimiento equitativo.

Aguas de Cartagena informó que el cronograma detallado con los nombres de los barrios y los horarios específicos de suspensión será publicado en las próximas horas a través de su página web institucional.

La empresa enfatizó que, si bien existen proyectos de expansión de la red en marcha, el racionamiento es la única herramienta inmediata para estabilizar el sistema frente a la falta de presión que ya venía afectando a miles de hogares cartageneros.

Preocupación en Cartagena por crisis de agua. Foto: Adobe Stock

Recomendaciones a la ciudadanía

Ante el inicio de las restricciones este lunes, las autoridades locales y la empresa prestadora del servicio hacen un llamado urgente a la responsabilidad individual. Se recomienda a todos los usuarios:

Almacenar únicamente el agua necesaria para las actividades básicas.

Consultar los canales oficiales de información para conocer el turno de su sector.

Evitar el uso de agua para actividades no esenciales (lavado de fachadas, riego de jardines o llenado de piscinas) mientras dure la emergencia.

La comunidad permanece a la expectativa de las soluciones de fondo, mientras el sistema busca un respiro operativo a través de estos cortes controlados.