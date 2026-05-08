La ciudad soñada: así es el ambicioso proyecto que le está cambiando la cara a Cartagena

Alrededor de 9.000 personas ya hacen parte de la comunidad de residentes de Serena del Mar, un desarrollo urbanístico basado en el concepto de ciudades planificadas, donde se combina diseño urbano, arquitectura, bienestar y calidad de vida.

Se trata de un proyecto integral que reúne a 14 constructoras del país para desarrollar la primera ciudad dentro de Cartagena, donde los residentes tengan todos los equipamientos necesarios a pocos pasos de su vivienda.

Serena del Mar cuenta con uno de los hospitales más importantes del país, operado por la Fundación Santa Fe, que atiende actualmente cerca de 6.000 urgencias mensuales; terminal de transportes, una sede de la Universidad de los Andes, comercio y campos deportivos, aportando valor agregado al sector y convirtiéndose en un imán de oportunidades para atraer inversión y generar empleo. A la fecha, el proyecto genera 5.500 nuevos empleos.

En total se tienen proyectadas 1.000 hectáreas y se han lanzado 33 proyectos de vivienda que incluyen desde casas de lujo con muelle propio, hasta apartamentos de diferentes tamaños, cuyo valor oscila entre 250 millones de pesos y más de 3.000 millones, de acuerdo con las expectativas y presupuestos de cada familia. En total se proyecta 27.000 unidades de vivienda.

Así se ve Serena del Mar, el proyecto de desarrollo urbanístico en Cartagena. Foto: Suministrada Serena del Mar - API

Dentro de los atractivos de Serena del Mar está la ubicación privilegiada a 15 minutos del centro histórico, media hora de la zona industrial de Cartagena y 75 minutos aproximadamente de Barranquilla, convirtiéndose en un punto atractivo para la inversión. Solo en lo corrido de 2026 se han vendido más de 500 unidades residenciales.

“Antes de que existiera el proyecto, el 99 por ciento de la actividad inmobiliaria de la ciudad estaba en el casco urbano, la proporción cambió y hoy cerca del 70 por ciento de la oferta no VIS se vende en Serena del Mar y sus alrededores”, destacó Rafael Simón del Castillo, presidente de la empresa que desarrolla el complejo urbanístico.

Comercio y entretenimiento

El año pasado inició la construcción de un club deportivo para practicar golf, tenis, natación, gimnasio y otras actividades físicas y de entretenimiento. El diseño de este espacio está pensado como un hilo conductor que se integra a la naturaleza a lo largo de su recorrido, lo que permite disfrutar de la vista hacia los cerros, lagos y manglares. Su campo de golf será el más moderno de Cartagena y de la Región Caribe.

Así se ve Serena del Mar, el proyecto de desarrollo urbanístico en Cartagena. Foto: Suministrada Serena del Mar - API

Así mismo, de la mano de Buenavista, se iniciará este año el desarrollo de centros comerciales con un almacén ancla que se anunciará próximamente. Adicional, se hará una calle comercial que completará la oferta en este segmento.

Próximamente se abrirá también la obra de ingeniería ambiental Boca de los Manzanillos, al norte de la Ciénaga de la Virgen, que permitirá el ingreso de agua de mar para que la ciénaga pueda regenerar sus aguas de manera recurrente, ofreciendo un frente náutico con agua limpia para la operación, mejorando la condición del cuerpo de agua y la prestación de servicios ecosistémicos.

*Contenido elaborado con el apoyo de Serena del Mar