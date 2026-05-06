En Cartagena | Proyecto de doble calzada a Tierra Baja alcanza un 75% de ejecución: así quedará la nueva vía

La Alcaldía de Cartagena anunció un importante avance en una obra que promete transformar la movilidad en el norte de la ciudad amurallada. La Secretaría de Infraestructura detalló el porcentaje de ejecución de esta obra, cómo quedará la vía y cuánto costó.

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Se trata de la construcción de la nueva doble calzada hacia Tierra Baja; el proyecto ya alcanzó un 75 % de ejecución. Estos trabajos, impulsados por el programa del Distrito “Vías para la Felicidad”, buscan mejorar la conexión entre la Vía al Mar, la Terminal del Norte, Serena del Mar y la vereda de Tierra Baja.

Durante años, este sector enfrentó problemas de acceso y movilidad. La Alcaldía reconoce que este nuevo proyecto es una deuda que se tenía con los cartageneros.

Ya está en 75% la doble calzada a Tierra Baja. Foto: Alcaldía de Cartagena - API

El proyecto contempla más de 1.100 metros lineales de intervención vial y presenta avances importantes en pavimentación, drenajes y construcción de nuevas conexiones estratégicas.

La Alcaldía, a través de la Secretaría de Infraestructura, detalló los tres frentes principales en los que se realizan estos trabajos:

La doble calzada entre la Vía al Mar y la Terminal del Norte

La glorieta frente a la Terminal del Norte

El acceso principal hacia Tierra Baja.

Uno de los puntos más relevantes es la glorieta construida frente a la terminal, diseñada para organizar el flujo vehicular entre:

Tierra Baja

Serena del Mar

Terminal del Norte

Vía al Mar.

La Alcaldía promete que esta nueva vía permitirá reducir congestiones y mejorar la circulación en una de las zonas con mayor expansión urbana de Cartagena.

¿Cómo será la nueva vía?

Este corredor vial está siendo construido, una parte en concreto rígido y otra en asfalto, dependiendo del tipo de tráfico proyectado para cada tramo. Además, detallaron estas inclusiones para la vía:

Andenes peatonales

Sistemas de drenaje

Manejo de redes de servicios públicos

Soluciones hidráulicas para aguas lluvias

La Alcaldía aseguró que estos componentes son clave debido a las condiciones de drenaje y crecimiento urbanístico de la zona norte de la ciudad.

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Estos trabajos responden a una necesidad histórica de los residentes de Tierra Baja, quienes alegaban dificultades de acceso, deterioro vial y limitaciones para conectarse con otros sectores de Cartagena.

La obra debió estar lista para abril

En febrero de este año, el Distrito reveló que la inversión aproximada del proyecto ronda los $18.000 millones.

Aunque inicialmente la Alcaldía proyectaba terminar la obra entre marzo y abril, el proyecto continúa en fase avanzada y ya entró en su etapa decisiva. No obstante, el último anuncio del Distrito asegura que ya está en la última fase.