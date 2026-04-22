El esperado Aerocafé vuelve a iniciar obras en Colombia, pero esta vez lo hace con una fase básica que no contempla ni torre de control ni terminal de pasajeros, lo que revive el debate sobre su viabilidad real.

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Aerocafé arranca por tercera vez, pero solo con una fase básica sin terminal ni torre de control

El proyecto Aerocafé, llamado a transformar la conectividad aérea del Eje Cafetero, vuelve a intentar despegar después de más de dos décadas de anuncios, suspensiones y reinicios.

Esta vez, el Gobierno nacional oficializó el inicio de obras con la firma del acta de inicio, un paso administrativo que marca formalmente la ejecución del proyecto, según informó Caracol Radio.

Desde el Ejecutivo se insiste en que se trata de un punto de quiebre para una obra considerada estratégica para el Eje Cafetero.

La ministra de Transporte ha defendido el proyecto como una respuesta a una deuda histórica con la región y ha señalado que:

“las comunidades del Eje Cafetero llevaban años esperando Aerocafé y hoy el Gobierno responde con hechos”, una frase que sintetiza la narrativa oficial detrás del nuevo arranque.

Pero mientras el discurso político habla de avance definitivo, los detalles técnicos revelan un escenario más limitado.

Esta es la tercera vez que el proyecto inicia obras, pero la fase actual no contempla elementos esenciales para la operación de un aeropuerto completo, como la torre de control ni la terminal de pasajeros.

Lo que sí se ejecutará en esta etapa es una infraestructura básica centrada en la pista y servicios mínimos para aeronaves pequeñas.

Esto implica que el aeropuerto no operará como un terminal comercial en el corto plazo.

En términos prácticos, el proyecto despega, pero todavía lejos de su versión final.

El contrato de esta fase tiene un plazo de ejecución de 44 meses, lo que proyecta su entrega hacia 2030, con una inversión cercana a los 634.000 millones de pesos.

En paralelo, el Gobierno ha enmarcado Aerocafé dentro de un plan más amplio de modernización aeroportuaria que contempla inversiones por 7,07 billones de pesos en 74 aeropuertos del país entre 2022 y 2026.

Obras del Aerocafé avanzan en su fase inicial, sin terminal ni torre de control. Foto: Foto Instagram @genteyalgomasnoticias3- API

Aerocafé por etapas: así avanza el proyecto que sigue sin fecha clara para operar completamente

La apuesta por etapas explica en parte la ausencia de infraestructura completa en este arranque.

El proyecto fue rediseñado bajo un esquema progresivo para hacerlo financieramente viable tras años de retrasos y dificultades técnicas.

Sin embargo, ese mismo modelo ha generado críticas, porque deja en el aire la duda sobre cuándo el aeropuerto llegará a operar plenamente.

Aerocafé ya tuvo intentos de construcción en 2005 y 2021, ambos interrumpidos antes de consolidarse.

Ahora, con un nuevo comienzo, el Gobierno busca cerrar ese ciclo de fallas acumuladas, aunque el escepticismo persiste en sectores que ven en esta tercera fase más un avance parcial que una solución definitiva.

Así, el aeropuerto que durante años ha sido presentado como la gran promesa de conectividad del Eje Cafetero vuelve a ponerse en marcha.

Pero lo hace con una versión reducida, en la que la pista avanza, pero la infraestructura clave para su operación completa todavía no hace parte del paisaje.

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Con cifras millonarias, un cronograma que se extiende hasta 2030 y una obra que arranca sin torre ni terminal, Aerocafé vuelve a despegar.

La pregunta que queda abierta es si esta vez logrará aterrizar como aeropuerto funcional o si seguirá siendo un proyecto en permanente construcción.