De citas a la muerte: así operaba la red que atacaba a extranjeros en Cartagena

Tras varios meses de investigación, la Fiscalía General de la Nación logró ubicar a una banda criminal que es señalada de utilizar aplicaciones de citas para engañar y posteriormente robar y secuestrar a extranjeros en la ciudad de Cartagena. Cuatro presuntos integrantes de esta organización fueron identificados y enviados a la cárcel, señalados de participar en múltiples hechos delictivos, incluido un homicidio.

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“La acción investigativa permitió identificar a cuatro presuntos integrantes de un grupo delincuencial señalado de contactar a extranjeros mediante aplicaciones de citas, concertar encuentros en zonas turísticas de Cartagena y luego trasladarlos a Turbaco (Bolívar) para despojarlos de sus pertenencias o vaciar sus cuentas bancarias”, explicó el ente investigador.

Citaban y robaban a extranjeros. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Los capturados fueron identificados por las autoridades judiciales como Leobanis de Jesús Mafioli López, alias Leo; Dairo Enrique Herrera Pinto; Carlos Andrés García Morales, y Carlos Andrés Navarro Torres. Estas personas estarían implicadas en al menos siete casos que ocurrieron entre los años 2024 y 2025, logrando afectar a ciudadanos de Canadá, México, Brasil y El Salvador.

Uno de los hechos que investigó la Fiscalía tiene que ver con un ciudadano ruso que fue víctima de un violento hecho tras acudir a una cita en el Centro Histórico de Cartagena.

“La víctima salió del hotel en el que se hospedaba, se reunió con la persona con la que supuestamente había acordado verse y luego aceptó abordar un carro para ir a otro lugar. Durante el recorrido, otros hombres subieron al automotor y la golpearon para obligarla a entregar sus objetos de valor”, precisaron.

Fueron enviados a prisión por un juez. Foto Getty. Foto: Getty Images

Asimismo, indicaron que “las evidencias recaudadas dan cuenta de que el extranjero fue golpeado, atacado con arma cortopunzante y estrangulado hasta causarle la muerte. Finalmente, el cuerpo fue incinerado y abandonado en una finca de Turbaco”.

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Los capturados deberán responder ante la justicia por los delitos de homicidio, secuestro extorsivo y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas, además de ocultamiento de elementos materiales probatorios. Un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario por su inferencia razonable en estos hechos.

En medio de los operativos de las autoridades, los investigadores recogieron elementos materiales probatorios clave en este proceso que sigue con el fin de poder hacer justicia por estos hechos de violencia.